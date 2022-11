Real Forio, la cura Iervolino ti fa bene. Sei stato bello al Vallefuoco e hai vinto

E’ un Forio divertente, impegnato e con la voglia di uscire dalla palude di fondo classifica. Sangare fa una grande partita e, insieme con Giuliano Castaldi, regalano la vittoria in trasferta ai biancoverdi e la prima gioia a Mister Iervolino che esordisce in maglia biancoverde con una bella vittoria. Prezioso il pallonetto di Solimeno al 27′ del primo tempo che regala tre punti preziosi alla pattuglia del presidente Amato.

Al Vallefuoco di Mugnano va in scena un Forio riveduto e corretto. Mister Iervolino è arrivato una settimana fa e, con la scossa tipica di queste situazioni, è riuscito a toccare i nervi scoperti di un undici che aveva, forse, smarrito il senso della propria missione.

Foto profilo fb Real Forio 2014



Tre punti che fanno bene all’ambiente, allo spogliatoio e, ovviamente, alla classifica. Una pazza classifica che si accorcia in testa e si allunga in coda.

Il Real Forio 2014 gioca con grande intensità e senza alcun timore reverenziale nei confronti di un avversario molto valido e ad inizio ripresa la squadra di Iervolino sfiora in due circostanze il raddoppio. La gara inizia con il Pomigliano che ci prova al 1’ Iandoli è subito chiamato in causa e la sua uscita, con tempismo, ferma Ragosta. Giro di lancette al 4’ è Giuliano Castaldi che prova l’affondo sulla destra ma viene fermato sul vertice dell’area in maniera fallosa. La punizione si blocca sulla barriera e sulla ripartenza del Pomigliano con Sessa, è brava la difesa ospite a neutralizzare il contropiede.

Al 9 prima vera occasione della gara. Sanagre sfrutta bene l’inserimento sulla sinistra, mette la palla al centro e Solimeno di testa fa il pelo alla traversa. C’era una volta che si aprivano le gomme si leggeva “Non hai vinto, ritenta”

Al 21’ Pistola dalla destra ci prova da fuori area. Torino è bravo a bloccare la palla con sicurezza.

E, restando con le gomme in mano, al 27’ Solimeo scarta quella giusta. Si libera dalla destra, si accentra e nell’uno contro uno, supera Torino in uscita con un delizioso pallonetto che si deposita nella rete.

Il Forio non abbassa il ritmo. Al 33’ è ancora Sangare recupera una palla a centro campo e dalla destra attiva Solimeno che si introduce in area ma viene fermato da due maglie granata.

E’ ancora Forio. Il cronometro segna minuto 34 quando Giuliano Castaldi si libera a destra e vede un spazio in area, ma non ci sono maglie biancoverde. 60 secondi dopo è Sangare che dalla desta impegna Torino che si fa trovare presente trai pali.

Solo sul finire della prima frazione di gioco il Pomigliano si fa vedere in zona Iandoli. Ragosta ci prova ma la palla va altissima. La ripresa parte nel segno del Forio. Al 49 è arriva una clamorosa palla-gol per Sangare. Il suo tiro, però, lambisce il palo ma poi termina sul fondo. Passa un attimo, è il 50’, quando Torino dice no al colpo di testa ravvicinatissimo di Solimeo.

Un altro giro di lancette (51’) ed è Ragosta che impegna da fuori Iandoli. Il numero uno risponde con i pugni e poi Sirabella spazza la palla lontano. Al 60’ ancora Iandoli protagonista che sulla botta di Sessa blocca con serenità. E’ il minuto 72 quando Napoli ci prova, ma la palla arriva sulle stelle.

Ma questa è la partita del Forio. Al 58’ Sangare vede uno spazio e prova ad attivare Giuliano Castaldi che, però, non si fa trovare pronto. Il minuto successivo Sogliuzzo becca Castaldi in posizione perfetta. Il 14 foriano calcia per il cross a centro area ma guadagna solo un calcio d’angolo.

Quando sono passati 28 minuti della ripresa (è il 73’) Giuliano Castaldi si allunga sulla sinistra, arriva sul fondo e combatte con due avversari ma la palla termina sul fondo.

All’80’ Sogliuzzo protesta per un rigore non fischiato ma che sembrava decisamente chiaro. Le palle gol costruire dal Forio contro il Pomigliano sono sei. Un buon cambio, mister Iervolino!

Non è ancora finita e il Forio ha ancora fame. Al 94’ capitan Accurso e compagni potrebbero chiudere la gara con una ripartenza tre contro uno. Sogliuzzo, servito da un Giugliano Castaldi in ottima forma, nell’uno contro uno Torino calcia ma la palla fa la barba al palo.

Poco dopo è il Pomigliano a sfiorare il pari con un calcio piazzato sulla trequarti deviato sotto misura: il colpo di testa del giocatore granata termina di poco fuori. Il Forio è quota 12, ancora in zona play out ma ora la mente è concentrata sulla gara di domenica prossima contro il Capri Anacapri. Uno dei due scontri salvezza che non va steccato!