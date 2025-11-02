Real Forio, la corsa continua: a Quarto per un’altra prova da capolista

Una trasferta sulla terraferma per continuare la volata da capolista. Il Real Forio torna in campo per l’undicesima giornata del campionato di Eccellenza, Girone A, e lo fa con l’entusiasmo di chi non vuole fermarsi.

La squadra di Carlo Sanchez, reduce dal successo netto e convincente contro la Frattese al “Calise”, sarà ospite del Quarto al “Giarrusso”: un’altra tappa importante sulla strada di un gruppo che ha dimostrato carattere, compattezza e ambizione.

L’obiettivo è chiaro: confermarsi anche lontano dall’isola, mantenere invariato il distacco dalle inseguitrici e, se possibile, provare ad allungare ulteriormente in classifica, approfittando di eventuali passi falsi delle dirette rivali. La solidità costruita nelle ultime settimane e la consapevolezza nei propri mezzi rendono il Real Forio una delle realtà più convincenti del torneo. La gara, tuttavia, nasconde più di un’insidia. Il Quarto, soprattutto in casa, è avversario da affrontare con rispetto e concentrazione, ma Sanchez e i suoi sanno di poter contare su un’identità forte e su un gruppo che non vuole interrompere la propria imbattibilità.

“Stiamo facendo qualcosa di bello, di straordinario, ma allo stesso tempo di dovuto. Lo avevamo detto dal primo giorno. Chi ci segue quotidianamente sa che non ci nascondiamo. La società ha fatto sacrifici importanti, il presidente Amato più di tutti, e merita tutto ciò che sta arrivando. La nostra tifoseria ci adora, ci sostiene, ci accompagna con entusiasmo. Dobbiamo solo continuare così, senza pensare alla classifica, e ragionare di settimana in settimana, concentrarci su ogni allenamento, su ogni partita. La classifica può ingannare, noi dobbiamo solo restare sereni e lavorare”, ha dichiarato il tecnico biancoverde alla vigilia. Parole che riflettono l’equilibrio e la mentalità vincente di un allenatore che tiene i piedi ben saldi a terra nonostante la vetta della classifica.

L’avversario: il Quarto

Il Quarto ha fin qui raccolto 13 punti in dieci giornate, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Numeri che raccontano di una squadra capace di creare gioco ma anche di concedere qualcosa in fase difensiva: 11 gol fatti e 12 subiti il bilancio. Tra le mura amiche, il rendimento è altalenante: una vittoria, due pareggi e due sconfitte. I flegrei restano comunque una formazione imprevedibile, con un buon mix di esperienza e gioventù, abile nelle ripartenze e nella gestione delle transizioni.

“Il Quarto è una squadra con una idea di gioco e con uno dei migliori allenatori della categoria. Palumbo è un tecnico competente che conosce il calcio molto meglio di molti di noi ed è tra i pochi mister che possiede delle idee. Sarà una gara complicata perché il Quarto è un avversario giovane, che corre molto e, facendo bene da anni, si è costruito un ambiente tranquillo. Noi dobbiamo essere consapevoli delle nostre qualità e della nostra forza ma dovremo essere umili perché sarà una partita difficile”, ha sottolineato Sanchez.

Le ultime di formazione

Sono 22 i convocati da mister Sanchez per la trasferta di Quarto. L’unica assenza certa è quella di Mattera, squalificato per un turno. Davanti a Santaniello – favorito su Delizia – dovrebbe rivedersi Di Costanzo al fianco di Velotti. Sugli esterni difensivi conferme per Pistola e Florio, ormai punti fermi del reparto. In mezzo al campo Tarascio e Di Lorenzo restano intoccabili, mentre Iaccarino e Di Meglio si contendono la terza maglia da titolare. In attacco, il solito Santiago, capocannoniere del girone e trascinatore della squadra, sarà il riferimento offensivo. Ai suoi lati si gioca una volata a tre per due posti: Castagna, Yeboah e Serrano si contenderanno una maglia da titolare per completare il tridente.

A dirigere l’incontro sarà Luca Pugliese della sezione di Frattamaggiore, coadiuvato dagli assistenti Pietro De Cicco di Nola e Salvatore Tartaglione di Napoli.