Real Forio, la Coppa Italia chiama: obiettivo semifinale a portata di mano

Una stagione senza soste per il Real Forio, costruito per competere su più fronti e non lasciare nulla al caso. Il campionato e la corsa in vetta possono attendere per qualche giorno: i biancoverdi di Carlo Sanchez tornano in campo nel turno infrasettimanale per affrontare il Santa Maria la Carità nella gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia.

La formazione isolana, reduce dalla vittoria sulla Sessana e da una serie di risultati positivi che hanno confermato le proprie ambizioni, vuole dare continuità all’ottimo momento di forma e mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno. I turchi sognano la semifinale, traguardo già raggiunto nel recente passato: allo Stadio Comunale la differenza di valori sulla carta potrebbe far pensare a un pronostico scontato, ma in Coppa — si sa — le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

“Il mister ha una rosa ampia e deve saperla gestire. In una settimana con tre partite è fondamentale centellinare le energie e ruotare i giocatori, anche perché qualcuno non è al top della condizione fisica. Dobbiamo affrontare due trasferte complicate e il Santa Maria la Carità vorrà fare bella figura. Servirà attenzione e lucidità per portare a casa un risultato positivo”, ha dichiarato il direttore sportivo Vito Manna dopo il successo sulla Sessana.

Il Real Forio arriva a questo doppio impegno dopo aver eliminato l’Ercolanese agli ottavi di finale. Giocare la gara d’andata in trasferta potrebbe rivelarsi un vantaggio per i biancoverdi, che cercheranno di indirizzare subito la qualificazione per poter poi gestire il ritorno al “Calise” con maggiore serenità e concentrare le energie sul campionato. Dall’altra parte, il Santa Maria la Carità non attraversa un momento semplice: in campionato i rossazzurri hanno raccolto appena 9 punti in dodici giornate (due vittorie, tre pareggi e sette sconfitte). Tuttavia, in Coppa la squadra ha già dimostrato di saper reagire: nel turno precedente ha eliminato la Virtus Stabia con una clamorosa rimonta, ribaltando il 2-1 dell’andata con un travolgente 4-0 al ritorno.

Non sarà un inedito stagionale tra le due formazioni: Real Forio e Santa Maria la Carità si sono già affrontate nel girone A di Eccellenza, alla sesta giornata. In quell’occasione, al “Calise”, i turchi si imposero con un netto 4-1 grazie alle doppiette di Castagna e Santiago. Ora i rossazzurri vogliono riscattare la pesante sconfitta rimediata sul campo della Boys Caivanese e proveranno a ripartire con un volto nuovo in panchina. Dopo la risoluzione del contratto con Mario Di Nola, infatti, la società potrebbe affidare la guida tecnica a Rocco Fiume.

Nel frattempo, mister Sanchez studia il miglior undici da schierare. Non mancheranno le rotazioni: in porta potrebbe toccare a Mazzella, mentre in difesa Velotti e Di Costanzo guideranno il reparto centrale. Iaccarino insidia Pistola sulla corsia mancina e D’Alessandro potrebbe trovare spazio al posto di Florio. A centrocampo Arrulo si candida nel ruolo di play, mentre Di Lorenzo potrebbe partire dalla panchina.

Ballottaggio aperto per le mezzali, con Pelliccia, Di Meglio e Buono in corsa per una maglia da titolare. In avanti, confermata la linea del tridente pesante: Santiago potrebbe tornare dal primo minuto, mentre Yeboah e Serrano rappresentano valide alternative per far rifiatare Castagna.

A dirigere l’incontro sarà Andrea Zari della sezione di Benevento, coadiuvato dagli assistenti Giorgio Trebbi (Benevento) e Christopher Russo (Ariano Irpino).