Real Forio, la capolista difende il fortino: al “Calise” arriva il Sessana

Dodicesima giornata del campionato di Eccellenza, la capolista Real Forio torna al Calise: nell’appuntamento di questo pomeriggio, la squadra allenata da Carlo Sanchez attende la Sessana. La prima della classe, ancora imbattuta dopo undici partite e reduce dalla pirotecnica vittoria di Quarto, vuole inanellare un altro successo per tenere a distanza le inseguitrici e mantenere il vuoto sulle dirette concorrenti. Il distacco in classifica dai prossimi avversari è di venti lunghezze: sull’isola arriva una formazione – quella gialloblù – a caccia di punti preziosi in chiave salvezza.

Sulla carta sembrerebbe una partita dal pronostico chiuso, ma in realtà nasconde più insidie di quanto possa sembrare. Il Real Forio ha dimostrato fin qui di essere la squadra più completa e continua del torneo, ma la concentrazione resta un fattore decisivo, soprattutto contro avversari che arrivano senza nulla da perdere.

“L’errore più grande sarebbe sottovalutare gli impegni, cosa che per fortuna questa squadra non ha mai fatto. Però è vero che quando vinci tanto e hai il peso di sapere di essere più forte di molti avversari, rischi di rilassarti. Qui non ha senso girarci intorno: siamo molto forti e dobbiamo dimostrarlo in ogni partita. È un peso perché sai che giochi gare in cui tutti si aspettano la tua vittoria. Per reggere questo carico devi mantenere tensione, tranquillità e serenità, dare tutto per te stesso e per il gruppo, così da portare a casa il risultato”, ha spiegato Sanchez in conferenza stampa.

Il prossimo avversario: la Sessana

Quartultimo posto in classifica, nove punti conquistati dopo undici giornate: una vittoria, sei pareggi e quattro sconfitte. È il peggior attacco del campionato con appena 6 reti segnate (media di 0,54 gol a partita), ma allo stesso tempo la miglior difesa del torneo, con soli 8 gol subiti (media di 0,72 a gara), al pari della Boys Caivanese, seconda forza del girone e principale inseguitrice del Real Forio.

L’unica vittoria in campionato è arrivata proprio in trasferta, sul campo del Santa Maria la Carità. Nelle altre quattro partite giocate lontano da casa, la Sessana ha raccolto due pareggi e due sconfitte, dimostrando comunque una certa solidità difensiva. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta interna contro la Puteolana (0-1, ndr), risultato che ha confermato le difficoltà offensive della formazione gialloblù ma anche la sua tenuta sul piano difensivo.

“La Sessana è un avversario difficile. La classifica non è veritiera: loro occupano le ultime posizioni ma, al tempo stesso, vantano la miglior difesa del girone. Non segna molto, ma è una squadra organizzata e difficile da affrontare. Sabato dovremo giocare con attenzione, aggressività, determinazione e soprattutto qualità. Sarà determinante dimostrare la nostra forza”, ha affermato Sanchez.

Le ultime

Sanchez ritrova Mattera, che ha scontato il turno di squalifica e tornerà a far coppia con Velotti nelle retrovie, a protezione della porta di Delizia (ancora titolare, vista l’assenza per infortunio di Santaniello). Sulla fascia sinistra dovrebbe rivedersi Pistola dal primo minuto, con Florio sull’out opposto. A centrocampo, oltre ai soliti Di Lorenzo e Tarascio, si contendono una maglia da mezzala Iaccarino e Di Meglio, in una corsa serrata per completare il terzetto in mediana. In attacco Santiago è in pole per guidare il reparto offensivo, mentre ai suoi lati prosegue la competizione a tre tra Serrano, Castagna e Yeboah per i due posti da titolari. Tra i ventitré convocati da mister Sanchez per l’impegno del Calise figura anche il giovanissimo portiere Iacono, ennesima conferma dell’attenzione del tecnico verso il settore giovanile. A dirigere il match sarà Daniele Di Iorio della sezione di Ercolano, coadiuvato da Pasquale Cifariello (Ercolano) e Davide Del Prete (Frattamaggiore).