Real Forio-Ischia: il derby non si gioca, si vive e si vince…

Una vecchia regola del calcio dice: “Il derby non si gioca, si vince”. Nel variopinto scenario del Girone A di Eccellenza, tra le numerose squadre napoletane, spicca il mai banale confronto tra l’Ischia e il Real Forio. Un derby sentito e atteso, che mette davanti due squadre con obiettivi differenti.

Una in lotta per il vertice della graduatoria, l’altra alla ricerca di punti in chiave salvezza. Il match di marca isolana, tuttavia, fa dimenticare differenze di classifica e traguardi da raggiungere: si azzera il tasso tecnico, emerge l’intensità e la determinazione nel conquistare il giusto risultato.

Esaltare la piazza, nell’attuale momento, potrebbe risultare decisivo per il prosieguo della lunga stagione. Inoltre, le due squadre si confermano in una recente tradizione dopo la lunga assenza dalla massima competizione regionale. Sono undici, infatti, gli incontri tra le due squadre dell’isola: i gialloblù, avanti con nove vittorie, sono stati rallentati soltanto in due occasioni dai cugini.

Il pareggio più chiacchierato e discusso resta quello del 12 aprile 1981, in un match ricco di colpi di scena e di incredibili ribaltoni. Real Forio in vantaggio nel segno di Armidoro, l’Ischia pareggia col rigore di Riccio. Di mezzo, un penalty prima segnato da Cannavacciuolo, poi fatto ripetere dal direttore di gara con conseguente parata di Iacono. Tutto contraddistinto tra proteste, in campo e sugli spalti. Nel nuovo millennio, invece, emerge un 2-0, ancora di carattere gialloblù, nel settembre 2005: gara di Coppa Italia di categoria diventata un must negli anni più recenti.

Il 24 aprile 2021, nel ridotto raggruppamento B, l’Ischia schianta con un 4-1 il Real Forio al Mazzella: al 28’ Sogliuzzo scodella in area, Saurino arriva all’appuntamento con la sfera e insacca. Poco prima dell’intervallo ci pensa Sirabella a pareggiare su rigore, conquistato da De Luise. Al 72’ è lo stesso Sogliuzzo a trovare il varco vincente col mancino per il nuovo vantaggio gialloblù. Nel finale si scatena Trani che prima regala un cioccolatino a Di Meglio per il tris, poi genera l’autogol di Capuano che vale il poker. Nel testa a testa del Calise, la magia di Pistola al 19’ e il lampo super di Castagna al 67’ decidono la sfida: ad aggiornare le statistiche, la giocata di Cuomo nelle battute conclusive della partita che rende meno amara un’altra sconfitta nel derby.

Come appurato, non solo il campionato bensì anche la seconda competizione regionale è salita in cattedra negli ultimi tempi. Nel settembre del 2021 botta e risposta in Coppa tra Invernini e De Luise: il gialloblù al 10’ approfitta del suggerimento di Trani e deposita nel sacco, nel la ripresa il biancoverde pareggia sugli sviluppi di un calcio piazzato. Il 20 novembre seguente, di nuovo nel torneo principale, la doppietta di Castagna e la rete di Filosa valgono lo 0-3 in esterna per l’Ischia. Lo stesso risultato si ripete nel marzo del 2022: Florio (già riscoperto bomber), De Luise e Cibelli ne segnano tre alla truppa di Leo e fanno volare la brigata di Iervolino. L’ultima gara tra Ischia e Real Forio si è disputata ancora in Coppa Italia lo scorso 28 agosto.

Padroni di casa in vantaggio col sublime mancino di Trofa, ad avvio ripresa gli ospiti pareggiano con Solimeno che anticipa Di Costanzo e timbra il cartellino. Al 71’ Starita attiva Simonetti che batte Iandoli e riporta avanti i suoi. Al 74’ è una conclusione di Arcamone a valere il tris, mentre nel recupero Florio segna il 4-1 definitivo. Il derby torna per l’undicesima giornata del Girone A di Eccellenza.

Gli uomini di Buonocore, archiviato il successo nell’infrasettimanale col Casoria, hanno intenzione di chiudere la settimana nel migliore dei modi. Per il gruppo di Monti, reduce da una buona prestazione con ko sul campo dell’Albanova, è l’opportunità del riscatto e della risalita in classifica. La capolista si confermerà tale o i cugini cercheranno lo scherzetto per sovvertire la storia? Un derby non si gioca, si vive e si vince.

Il derby sarà arbitrato da una terna tutta salernitana. Fischietto al Sig. Bruno Rossomand e bandierine al Sig. Davide Adinolfi e Marco Polichetti tutti di Salerno