Real Forio, il “re turco” non basta. Solo pari al “Comunale” di Arienzo. LA SINTESI

Poteva andare peggio. Ma il coraggio, la determinazione e il cuore del Real Forio si è visto. In 10 contro 10 per tutto il secondo tempo e contro un’avversaria che voleva la sua rivincita dopo le sconfitte di Casoria e Pompei, il “piccolo” Real Forio ha fatto vedere che i turchi sono tosti e non mollano così facilmente. Certo, la crisi della penultima della classifica c’è e lo sappiamo. Ma c’è anche la voglia di venire fuori da questa palude e tornare a mettere i piedi sul solido della salvezza: il posto che merita il Forio.

Basterà il gol di Pasquale Savio per riaccendere il Real Forio? Il pareggio, l’ennesimo, fuori casa, purtroppo, non smuove la quadra di Billone dalla posizione di fondo classifica e la crisi dell’unici del presidente Amato è sotto gli occhi di tutti. I problemi di mercato e di impostazione si vedono sempre di più e le problematiche (anche di atteggiamento mentale) vanno affrontate subito e risolte in breve tempo. E’ un verdetto troppo severo e, a tratti ingiusto, quello che vede il Real Forio come fanalino di coda della classifica di Eccellenza a soli 3 punti. Abbiamo bisogno di una vittoria e di punti salvezza.

Finisce in perfetta parità (nei gol e nei cartellini rossi) la sfida tra Maddalonese e Real Forio, una partita non esaltante al “Comunale” di Arienzo a differenza del primo quarto d’ora di gioco che lasciava presagire ben altro.

Per i biancoverdi secondo gol stagionale dell’eterno Pasquale Savio.

Nella prima frazione di gioco gli isolani, intorno al 20′, trovano il gol con Sangare che però viene annullato dalla terna. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la Maddalonese allontana la palla, il Real Forio serve Sangare che, con un colpo di testa, batte l’estremo difensore locale. L’assistente di linea dapprima si incammina verso il centrocampo assegnando il gol, poi successivamente opta per il fuorigioco con conseguente annullamento del gol. Nei minuti conclusivi della prima frazione di gioco i biancoverdi restano in dieci: Sangare conquista il secondo giallo e conseguente doccia anticipata. Per il Real Forio l’ennesima gara giocata in 10.

Nella ripresa la Maddalonese aumenta la pressione.

Al 5′ Monti inserisce Cerase per Castaldi. Ancora gli isolani vicini al gol con Solimeno che, da buona posizione, non riesce a battere Cerreto.

Al 17′ De Marco, ben servito in area di rigore, svetta più in alto di tutti e porta in vantaggio I suoi. Poco dopo ristabilita la parità numerica: Viscido compie una entrataccia ai danni di Sogliuzzo e l’arbitro non può che estrarre il secondo giallo.

Il primo tempo finisce tra noia e nulla da registrare. La ripresa si apre con una nitida palla gol per la Maddalonese: al 55’ l’affondo di Percope trova puntuale Alessandro De Marco ma la conclusione da sotto misura termina a lato per questione di centimetri.

Risponde il Real Forio al 58’ con Solimeno che si smarca bene in area e fa partire un rasoterra di esterno che fa la barba al palo di Cerreto. Al 62’ il vantaggio della Maddalonese che lascia presagire ad un pomeriggio di festa per chi non aveva fatto i conti con Pasquale Savio. Tansella ubriaca tutti sulla fascia sinistra e De Marco irrompe per la deviazione vincente.

Bastano quattro minuti e, ristabilita la parità numerica con Viscovo espulso per doppia ammonizione,

All’83 la doccia fredda per i padroni di casa: Pistola sfonda sulla fascia e l’eterno Savio, il “Re Turco”, si fa trovare pronto al posto giusto per insaccare a porta vuota trasformando in oro il cross del compagno.

L’assalto finale dei padroni di casa, purtroppo, non produce quanto desiderato. Un punticino a testa: di delusione per la Maddalonese, di rinascita per il Forio

Finisce 1 a 1. Per il Real Forio è il terzo punto in campionato.

Il tabellino – Maddalonese-Real Forio 1-1

MADDALONESE: Cerreto, Percope, Viscovo, De Marco, G.(30′ s.t. Della Ventura), Della Valle, Della Monica, Solpietro, De Marco A. (25′ s.t.Toure), Colonna (40′ s.t. Balzano), Guglielmo, Tansella (18′ s.t Pirone). A disp: Cioce, Di Mauro, Antignano, Barletta, Ferraro. All. Bovienzo

REAL FORIO: Iandoli, Accurso, Sangare, Di Micco 24’s.t. Savio), Seprano (32′ s.t. Castagna), Sogliuzzo, Pistola, Castaldi (5′ s.t. Cerase),Monti, Sirabella, Solimeno (35′ s.t. Marotta) A disp: Cannelora, Di Meglio C., Amengual, Iacono, Peluso. All. Monti

ARBITRO: Sig. Matrone di Torre del Greco (ass. Russo di Torre del Greco e Di Rosa di Torre Annunziata)

RETI: Nel secondo tempo al 17′ De Marco A., Al 37′ Savio.

Note. Ammoniti Viscovo e Solpietro (M); Sangare, Sogliuzzo, Pistola, Monti, Sirabella. Espulsi per doppia ammonizione Sangare (Rf) al 45′ e Viscovo (M)