Real Forio: “Il furto non ha alcuna connotazione sportiva”

Il Real Forio interviene con una nota ufficiale sulla vicenda del furto avvenuto nella notte ai danni di un proprio dirigente, dopo la diffusione di alcune ricostruzioni giudicate fuorvianti. La società biancoverde chiarisce sin dall’inizio il proprio punto di vista, spiegando che “In seguito alla diffusione di alcune notizie a mezzo stampa relative ad un furto commesso nei confronti di un dirigente biancoverde, il Real Forio 2014, all’esclusivo fine di evitare pretestuose strumentalizzazioni, precisa che l’episodio in questione è privo di ogni connotazione sportiva.”

Il club sottolinea che l’appartenenza del presunto autore e della vittima a due diverse società calcistiche dell’isola non può essere considerata elemento utile a interpretazioni distorte: “L’appartenenza del presunto autore e della vittima del furto a due differenti società calcistiche dell’isola di Ischia è una mera casualità, la quale in nulla condiziona e/o muta presupposti e natura di ciò che è esclusivamente un episodio di cronaca, ovvero la commissione di un furto.”

Da qui il rifiuto “con forza ogni tentativo di porre in cattiva luce la realtà calcistica ischitana nonchè la forzata evidenziazione della correlazione tra l’episodio in discussione e l’appartenenza dell’autore e della vittima del medesimo furto a due differenti realtà calcistiche dell’isola di Ischia.” Il Real Forio parla anche di un “vile tentativo di incrinare i rapporti tra le società sportive isolane”, rapporti che la società non intende mettere in discussione.

La linea è chiara: niente letture improprie né collegamenti suggestivi. “Si invita, pertanto, alla narrazione dell’evento de quo nella sua esclusiva e corretta dimensione di reato commesso da un soggetto nei confronti di un altro, evitando riferimenti, del tutto inappropriati e fuori luogo, alle realtà calcistiche isolane.”

In chiusura arriva il pensiero del presidente Luigi Amato, che esprime vicinanza al dirigente colpito: “Il presidente Luigi Amato ed il Real Forio 2014 tutto, inoltre, esprimono la più totale solidarietà al dirigente vittima dell’ignobile gesto e ripongono la più totale fiducia nell’operato delle forze dell’ordine, ringraziandole per il celere e diligente intervento.”

Una presa di posizione netta, con l’obiettivo di riportare la vicenda nella sua dimensione reale, lontana da letture improprie e da ogni inutile esasperazione sportiva.