domenica, Novembre 16, 2025
type here...
ForioIN EVIDENZA

Real Forio: “Il furto non ha alcuna connotazione sportiva”

La nota ufficiale del club biancoverde: “La vicenda resti nella sua natura di semplice episodio di cronaca”. La società prende posizione dopo alcune ricostruzioni mediatiche e respinge ogni tentativo di collegare l’accaduto ai rapporti tra i club isolani.

di Redazione Web
Gli ultimi articoli
pubblicità elettorale

Il Real Forio interviene con una nota ufficiale sulla vicenda del furto avvenuto nella notte ai danni di un proprio dirigente, dopo la diffusione di alcune ricostruzioni giudicate fuorvianti. La società biancoverde chiarisce sin dall’inizio il proprio punto di vista, spiegando che “In seguito alla diffusione di alcune notizie a mezzo stampa relative ad un furto commesso nei confronti di un dirigente biancoverde, il Real Forio 2014, all’esclusivo fine di evitare pretestuose strumentalizzazioni, precisa che l’episodio in questione è privo di ogni connotazione sportiva.”

Il club sottolinea che l’appartenenza del presunto autore e della vittima a due diverse società calcistiche dell’isola non può essere considerata elemento utile a interpretazioni distorte: “L’appartenenza del presunto autore e della vittima del furto a due differenti società calcistiche dell’isola di Ischia è una mera casualità, la quale in nulla condiziona e/o muta presupposti e natura di ciò che è esclusivamente un episodio di cronaca, ovvero la commissione di un furto.”

Da qui il rifiuto “con forza ogni tentativo di porre in cattiva luce la realtà calcistica ischitana nonchè la forzata evidenziazione della correlazione tra l’episodio in discussione e l’appartenenza dell’autore e della vittima del medesimo furto a due differenti realtà calcistiche dell’isola di Ischia.” Il Real Forio parla anche di un “vile tentativo di incrinare i rapporti tra le società sportive isolane”, rapporti che la società non intende mettere in discussione.

La linea è chiara: niente letture improprie né collegamenti suggestivi. “Si invita, pertanto, alla narrazione dell’evento de quo nella sua esclusiva e corretta dimensione di reato commesso da un soggetto nei confronti di un altro, evitando riferimenti, del tutto inappropriati e fuori luogo, alle realtà calcistiche isolane.”

In chiusura arriva il pensiero del presidente Luigi Amato, che esprime vicinanza al dirigente colpito: “Il presidente Luigi Amato ed il Real Forio 2014 tutto, inoltre, esprimono la più totale solidarietà al dirigente vittima dell’ignobile gesto e ripongono la più totale fiducia nell’operato delle forze dell’ordine, ringraziandole per il celere e diligente intervento.”

Una presa di posizione netta, con l’obiettivo di riportare la vicenda nella sua dimensione reale, lontana da letture improprie e da ogni inutile esasperazione sportiva.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos