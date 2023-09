Real Forio, i “diavoli rossi” bussano due volte al Calise…. LA GARA

Francesco Fiorillo | L’avvio positivo, la prova convincente, poi i minuti di blackout. Di mezzo, qualche decisione arbitrale dubbia e una partita persa per la rimonta avversaria. Il primo forcing del Real Forio va in archivio con una sconfitta. Dopo il largo successo sul campo del Rione Terra, è una flegrea a rifarsi e piegare i biancoverdi alla prima davanti al pubblico amico. In un Calise addobbato per il debutto stagionale, la squadra di Angelo Iervolino non riesce a strappare la vittoria alla corazzata Puteolana. Il percorso nella competizione, tuttavia, proseguirà: la formazione isolana è tra le migliori quattro seconde della fase a gironi del primo turno di Coppa Italia Dilettanti. E, regolamento alla mano, la conquista del pass per gli ottavi è avvenuta. Rispetto alla trasferta di mercoledì, il tecnico isolano cambia qualcosa nell’undici di partenza. Tomasin, Sirabella, Di Meglio e Pelliccia si ritagliano un posto nell’undici di partenza, Boussada stringe i denti e si piazza accanto a Cabrera in difesa. Solito Pistola a sinistra, con Arrulo a fare da guardiano in mediana. Guatieri supporta Di Costanzo per quanto concerne la manovra avanzata. Dal punto di vista tattico, invece, non ci sono modifiche e lo spartito è pressoché identico alla prova in esterna di quattro giorni prima.

Punteggio Partita REAL FORIO Sun, Sep 3, 2023 | 3:30 PM 1:2 STADIO "F. CALISE" – FORIO Arbitro: Felice Russo Torre Annunziata PUTEOLANA

La cronaca si apre con il consueto Catinali in costruzione per i Diavoli Rossi, il calciatore ospite ritarda l’iniziativa e l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Prova a rispondere il Forio con un traversone dalla destra di Tomasin, Pellicca è anticipato nel momento della battuta a rete. I padroni di casa cercano di rendersi pericolosi direttamente dai piazzati, ma al quarto d’ora di gioco è Cappa che chiama in causa Iandoli con una conclusione debole e centrale: nessun problema per il portiere locale. Al 17’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Prisco tenta di lasciare il segno con il sinistro, la traiettoria colpisce la traversa e fa correre soltanto un brivido ai presenti. Al 20’ Amelio arma il mancino direttamente da palla inattiva, una deviazione della barriera rischia di beffare Iandoli. Ritmi non altissimi, ma buona intensità: a condizionare la manovra anche il periodo di forma non esaltante per le due compagini. In casa biancoverde c’è un po’ di stanchezza visti gli impegni ravvicinati, più freschezza per gli uomini di Ivan De Michele, reduci da una settimana tipo di lavoro, dopo il successo di misura nel derby flegreo.

Nel finale di primo tempo sale in cattedra Pelliccia. Il centrocampista al 35’ guida una ripartenza fulminea, ma serve con un attimo di ritardo Tomasin, fermato in offside. Ancora Pelliccia, tre minuti più tardi, esplode il destro dal limite: Pirone neutralizza e fa sua la sfera. Al 41’ Sirabella perde un pallone sanguinoso, la Puteolana si distende in contropiede e Cappa calcia dall’interno dell’area: Iandoli si fa trovare pronto. Al 43’, con le squadre già orientate all’intervallo, passa in vantaggio il Forio. Di Costanzo, già protagonista poche ore prima contro il Rione Terra, si ripete. L’ariete sfrutta un rimpallo sulla battuta dalla bandierina e da due passi gonfia la rete. I Diavoli Rossi si scatenano a cavallo delle due frazioni. Al 45’ Tranchino spedisce alto da ottima posizione, poi è Catinali a liberare un destro debole e centrale. In avvio di ripresa, il sussulto che cambia il volto del match. Tranchino viene steso in area, resta qualche dubbio sulla decisione presa dal direttore di gara. Dagli undici metri si presenta un vero e proprio specialista, goleador Prisco che batte Iandoli e fissa il pareggio. La brigata di De Michele si riversa in avanti a caccia del gol vittoria, la truppa di Iervolino prova a pungere, sfruttando la velocità di Guatieri e qualche cambio.

Galvanizzata dal gol, la formazione ospite attacca con veemenza e trova il vantaggio, firmato da Vitale, al 61’. Quest’ultimo, subentrato nel secondo tempo, insacca su assist di Tranchino. Il Real Forio tenta più volte di replicare, gettando anche il cuore oltre l’ostacolo e provando a costruire qualcosa di interessante dalle parti di Pirone. Tuttavia, le varie giocate di Guatieri e soci vengono interrotte puntualmente dagli avversari. Nella fase finale non si registrano ulteriori occasioni degne di nota, al triplice fischio la Puteolana raccoglie l’intero bottino e si qualifica agli ottavi da prima del girone. Per gli isolani ci sarà l’opportunità di andare avanti, secondo la classifica il gruppo di Iervolino rientra tra le migliori seconde del torneo. Nel mirino del team di Luigi Amato però c’è il debutto in campionato: nel prossimo weekend, al Calise, arriverà l’Afragolese di Fabiano, eliminata dalla Coppa.