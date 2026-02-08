Real Forio, give me five! C’è l’allungo a +5 sulla Boys

Il Real Forio supera anche l’esame Sibilla Bacoli a pieni voti e mette un altro tassello pesante nella corsa al titolo. La capolista approfitta del mezzo passo falso della Boys Caivanese, allunga di due punti e porta il margine a +5 sull’inseguitrice gialloverde quando mancano nove giornate al termine del campionato. Anche al Chiovato va in scena la legge della più forte: una squadra completa, solida, centrata, capace di colpire quando serve e di gestire senza mai perdere equilibrio.

Alla vigilia poteva esserci una pressione diversa, meno legata al risultato degli altri e più alla grande occasione di creare un vuoto in classifica. Il Real Forio, invece, affronta la gara con una leggerezza naturale e con una maturità fuori dall’ordinario per la categoria. La squadra di Carlo Sanchez vince con personalità e si prende tre punti che, in questa fase della stagione, assumono un peso specifico enorme.

Il primo tempo è un monologo nel controllo del gioco, facilitato dal vantaggio ma soprattutto dalla capacità di tenere il pallone e spegnere sul nascere ogni tentativo della Sibilla, praticamente mai pericolosa. Nella ripresa il copione cambia parzialmente: la gara si apre, diventa più frammentata e il Real Forio non riesce a chiuderla nonostante diverse occasioni nitide. Una gestione che tiene il risultato in bilico più del necessario e che rappresenta l’unico aspetto su cui migliorare, perché la Sibilla riesce a rendersi pericolosa soprattutto nella parte centrale del secondo tempo.

Il finale, però, racconta meglio di qualsiasi analisi lo stato di salute del gruppo. “La capolista se ne va”, il coro del settore ospiti, la torciata biancoverde, l’abbraccio collettivo a centrocampo. E poi il gesto forse più significativo: il conforto immediato a Yeboah dopo il gol clamorosamente fallito allo scadere. Un segnale di forza, di unità e di consapevolezza. Il Real Forio non vince solo per talento o organizzazione: vince perché è squadra. E oggi, più che mai, sembra avere tutto per continuare a scappare via.

IL TABELLINO – 25° giornata

SIBILLA BACOLI – REAL FORIO 2014 0 – 1

SIBILLA BACOLI: Maiellaro, Pollio (33’ s.t. Valentino), Severino, Verde (18’ s.t. Giacco), Palumbo (18’ s.t. Piscopo), Viglietti, Panaro, Conte, Giamminelli, De Filippis (28’ s.t. Carannante), Di Martino (28’ s.t. Ciccarelli).

A disp: Bellarosa, Spirito, Sicuro, Liccardo. All. Illiano.

REAL FORIO 2014: Santaniello, Mattera, Tarascio, Velotti, Castagna, Serrano (41’ s.t. Arcamone), Iaccarino, Di Lorenzo (21’ s.t. D’Alessandro), Florio, Di Meglio (27’ s.t. Fernandes Arrulo), De Sagastizabal (34’ s.t. Johnson Yeboah).

A disp: Delizia, Peluso, Pelliccia, Romano, Di Costanzo. All. Sanchez

ARBITRO: Sig. Gianluca l’Erario da Formia (ass. sig.ri Mennella e Magnifico)

RETE: 27’ De Sagastizabal

NOTE. Ammoniti: Palumbo, Pollio, Viglietti, Severino (SB); Fernandes Arrulo, Iaccarino (RF); Angoli 3 – 5; Rec. 2’ p.t. e 5’ s.t.