Real Forio, esonerato Billone Monti. Arriva Iervolino?

Il derby con l’Ischia è costato la panchina a Mister Billone Monti. Era da settimane che ci chiedevamo quanto ancora avesse retto sulla panchina biancoverde. La sabbia nella clessidra è terminata. Amato, Manna e Di Maio sono al lavoro per definire il nuovo contratto con Angelo Iervolino. Condizione sine qua non è l’andare d’accordo con tutto lo staff. Se Iervolino non accetta, si parla di una soluzione interna. Domani, però, si dicono sicuri, il nuovo allenatore sarà già sulla panchina biancoverde.

Una decisione che, in qualche modo, arriva con quattro giornate di ritardo. Billone, infatti, aveva già dato la sua disponibilità a lasciare la panchina.