Real Forio, ecco la settimana delle amichevoli di “prestigio”

Il Real Forio è pronto a tornare in campo dopo la breve parentesi di riposo concessa dallo staff tecnico. La squadra guidata da mister Carlo Sanchez ha chiuso la prima parte della preparazione mercoledì scorso, mettendo nelle gambe settimane di lavoro intenso, tra sedute atletiche e prove tattiche.

Un ciclo iniziale che ha permesso di gettare le basi in vista della nuova stagione e che, secondo le indicazioni dello staff, ha già fatto emergere i primi segnali incoraggianti. Il gruppo, prima di godersi qualche giorno di pausa, ha vissuto un momento di condivisione che ha rappresentato un tassello importante del percorso: i biancoverdi hanno infatti anticipato il Ferragosto con una serata speciale al Molo 11 del patron Ciro Piro.

Lì, tra buon cibo, sorrisi e l’inconfondibile tramonto foriano a fare da cornice, dirigenti, giocatori e collaboratori hanno trovato l’occasione per rafforzare il legame umano che accompagna il lavoro quotidiano sul campo. Perché il calcio, si sa, non è fatto soltanto di schemi e allenamenti, ma anche di relazioni: ed è proprio da queste serate che nascono la fiducia e la compattezza che si rivelano decisive nei momenti più duri di una stagione.

La ripresa degli allenamenti è fissata per oggi, lunedì 18 agosto, al “San Leonardo” di Panza, con una seduta pomeridiana che darà ufficialmente il via alla seconda fase della preparazione. Mister Sanchez ritroverà i suoi ragazzi con la consapevolezza di avere un gruppo motivato e in crescita. Sabato scorso, prima della pausa, i biancoverdi hanno affrontato il secondo test stagionale: un’amichevole che ha visto la partecipazione, soprattutto nella ripresa, di diversi giovani della formazione Under 19.

L’esperimento ha dato risposte positive, confermando il valore e la freschezza delle nuove leve e, al tempo stesso, offrendo al tecnico la possibilità di valutare più soluzioni in vista dei prossimi impegni. Le trame di gioco sono apparse più fluide rispetto al primo test, i meccanismi offensivi hanno iniziato a girare e il feeling tra i reparti è cresciuto. Non a caso, Sanchez si è detto soddisfatto delle risposte ricevute: il Real Forio sta entrando gradualmente nei ritmi giusti e la squadra sembra assimilare con costanza le indicazioni tattiche. È ancora presto per trarre conclusioni definitive, ma il percorso appare ben avviato e l’entusiasmo nello spogliatoio resta alto.

La settimana che si apre si preannuncia impegnativa: la dirigenza biancoverde, in accordo con lo staff, sta programmando due nuove amichevoli che consentiranno alla squadra di misurarsi con avversari di livello. Mercoledì è prevista la trasferta sulla terraferma per affrontare l’Equipe Campania, mentre sabato i turchi dovrebbero essere di scena a Torre Annunziata per sfidare il Savoia, storica formazione di Serie D inserita nel Girone I. Due test probanti, che rappresenteranno un banco di prova importante per valutare condizione, organizzazione tattica e capacità di tenere il campo.

Intanto, cresce l’attesa per l’avvio della stagione ufficiale. Il Real Forio parteciperà alla fase a gironi della Coppa Italia Dilettanti: il calendario prevede un turno di riposo all’esordio, con debutto fissato per il 27 agosto in trasferta contro la Sibilla Bacoli. Successivamente, il 10 settembre, i biancoverdi torneranno al “Calise” per ospitare il Quarto Afrograd, in una gara che potrebbe già rivelarsi decisiva per il passaggio del turno.

Il conto alla rovescia è quindi iniziato. Mister Sanchez e i suoi ragazzi lavorano con determinazione per arrivare al meglio alle prime sfide che contano, con l’obiettivo di farsi trovare pronti sul piano fisico e mentale. La strada è ancora lunga, ma il Real Forio sembra avere imboccato la direzione giusta: una squadra che cresce giorno dopo giorno, un gruppo che si compatta dentro e fuori dal campo, e una piazza che non vede l’ora di tornare a sostenere i propri calciatori. Il Real Forio corre, sogna e si prepara: la nuova stagione è alle porte e l’isola è pronta a colorarsi ancora di biancoverde.