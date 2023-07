Real Forio, ecco anche Antonio Di Costanzo

Il Real Forio 2014 rende noto che Antonio Di Costanzo si è legato ai colori biancoverdi. E’ attivissimo, in queste calde settimane di inizio luglio, il club foriano che mette a segno ancora un colpo di mercato: Antonio Di Costanzo, punta che va a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di mister Angelo Iervolino.

Ventitre anni compiuti da poco (è nato l’otto giugno del 2000), Di Costanzo è, in primis, un ariete dell’area di rigore, mancino, in grado di giocare, all’occorrenza, anche da seconda punta o da esterno. Un vero e proprio jolly del reparto offensivo, dotato di un fisico possente (un metro e ottantasei di altezza per un peso di 84 kg), ma al tempo stesso di una tecnica elegante che gli permette di dialogare con i compagni e partecipare alla manovra della sua squadra, conferendo ad essa la giusta profondità.

Nella prima parte della scorsa stagione, Di Costanzo è stato tra i protagonisti dell’ottima partenza del Villa Literno, siglando ben sei reti fino al mese di Dicembre quando ha salutato i biancorossi. Ha concluso la propria stagione a Maddaloni. Il nuovo attaccante del Real Forio ha vinto, nella stagione 2021/2022, il campionato di Eccellenza con il Termoli (successo condiviso con D’Alessandro, altro volto nuovo del Real Forio 2014), siglando ben 11 reti. In precedenza Di Costanzo ha giocato ben due campionati di serie D (con il Gragnano e con il Granata Calcio) e ha fatto importanti esperienze in piazze importanti e blasonate come Casoria, Virtus Volla, Vico Equense e Albanova, all’epoca tutte partecipanti al campionato di Eccellenza.

Determinato e desideroso di fare bene. Antonio Di Costanzo non nasconde il suo entusiasmo per la nuova avventura in biancoverde: “Sono davvero contento. Ho grandi motivazioni – afferma il nuovo attaccante biancoverde – in vista della prossima stagione. Non vedo l’ora di iniziare ed indossare la maglia del Real Forio 2014, anche perché ho avvertito subito, sin dai primi contatti, la fiducia del mister e della società. Saluto tutti i tifosi e forza Real Forio 2014”.

Benvenuto al Real Forio 2014, Antonio.