Real Forio, è il giorno della fuga solitaria: con il Sant’Antonio Abate la vetta è a un passo

È il giorno della possibile fuga. In una settima giornata di Eccellenza Campania (Girone A) segnata dagli anticipi, il Real Forio torna in campo con una ghiotta occasione tra le mani: contro il fanalino di coda Sant’Antonio Abate, la squadra di Carlo Sanchez può conquistare il primo posto solitario e staccare le dirette concorrenti. Una sfida da affrontare con lucidità e ambizione, in un momento cruciale della stagione.

Dopo il netto successo contro il Santa Maria la Carità, i biancoverdi sono rimasti spettatori interessati del sabato di campionato: la caduta del Portici in casa contro il Sant’Anastasia ha infatti spalancato le porte a un possibile sorpasso. E ora la vetta è a portata di mano, con la consapevolezza di essere l’unica formazione ancora imbattuta.

“Le cinque favorite sono lì, e la classifica rispecchia i valori. Ma conta arrivare a meritarsela il 26 aprile, all’ultima giornata”, ha detto mister Sanchez in conferenza stampa. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di una società solida, di un ambiente unito e di una squadra consapevole: “Le società vincono i campionati, insieme alla squadra, all’ambiente, ai tifosi. Noi a Forio questa comunione la sentiamo forte e questa è la nostra vera forza”.

Un’occasione da non fallire

Di fronte, però, ci sarà un Sant’Antonio Abate in difficoltà ma deciso a cambiare rotta. Ultimo in classifica con un solo punto conquistato in sei giornate, il club abatese ha il peggior attacco (4 gol fatti) e la peggior difesa del girone (16 reti subite). Un ruolino di marcia che racconta la crisi, ma anche una gara da non prendere sottogamba.

“La classifica non conta. Ho detto ai ragazzi che nessuno scende in campo sconfitto, e basta ricordare un Roma-Lecce per capire che nel calcio tutto è possibile”, ha avvisato Sanchez. “Servono rispetto, fame e umiltà. Se non facciamo la partita giusta, arrivano i rimpianti. E quelli non si cancellano”.

Rivoluzione Sant’Antonio: arrivano Coquin e Cavallini

La società giallorossa, nel tentativo di invertire la rotta, è intervenuta sul mercato durante la settimana. In attacco è arrivato Stephane Coquin, vecchia conoscenza del calcio italiano con esperienze con le maglie di Genoa, Alessandria, Giugliano, Palmese, Scafatese, Francavilla, Puteolana e Savoia. A rinforzare la difesa è stato invece ingaggiato Raffaele Cavallini, centrale esperto classe ’92 con un passato tra le fila di Nola, Melfi, Campobasso e Aversa Normanna. Due innesti d’esperienza per provare a cambiare volto alla stagione.

Le ultime

Per la gara in programma ad Angri, il tecnico del Real Forio ha convocato 24 calciatori. Non ci sarà D’Alessandro, ancora fermo ai box, mentre è presente il nuovo arrivato Sivero. In porta ballottaggio aperto tra Delizia e Santaniello, mentre la coppia Velotti-Mattera si candida per guidare la retroguardia. A sinistra duello tra Pistola e Iaccarino, a destra Florio va verso la conferma.

In mediana, probabile conferma per Tarascio in cabina di regia, con Di Lorenzo, Di Meglio, Arcamone e Arrulo in corsa per due maglie. In attacco il tridente dovrebbe vedere il ritorno dal 1’ di Santiago, con Yeboah e Castagna favoriti su Serrano.

Designazioni arbitrali

A dirigere l’incontro sarà Gaetano Pecora della sezione di Agropoli, coadiuvato dagli assistenti Angelo Tisi (Salerno) e Raffaele Manzi (Ercolano).