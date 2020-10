Real Forio domenica. Dove Lacco-Rione Terra?

Real Forio-San Giorgio si giocherà al “Salvatore Calise” domenica 11 ottobre, con inizio alle ore 11.00. Si tratterebbe di una variazione provvisoria considerato che la società biancoverde ha fissato come giorno delle proprie partite interne il sabato.

Per il campionato di Promozione (Girone C), ancora incerta la sede di gioco di Lacco Ameno-Rione Terra. La situazione del “Patalano” non è cambiata di una virgola (la struttura non è ancora agibile) e la squadra rossonera fino alla serata di ieri non era riuscita a comunicare al Comitato Regionale Campania il campo dove affrontare la compagine puteolana. Il “Rispoli” di Ischia o il “Don Luigi Di Iorio” di Barano, le probabili sedi della partita. Se di sabato o domenica lo si saprà in giornata.