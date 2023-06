Real Forio, direzione continuità. Confermato Angelo Iervolino

Direzione continuità, scelta fatta: il Real Forio del presidente Luigi Amato si affida ancora a mister Angelo Iervolino. Anteprima dunque confermata, giusta l’indiscrezione lanciata qualche giorno fa. Le parti hanno trovato l’intesa per la prossima stagione sportiva e l’annuncio del club biancoverde, attraverso i canali ufficiali, non è tardata ad arrivare. L’ex Ischia, dopo aver accettato l’incarico ad inizio novembre scorso, resta alla guida della prima squadra all’ombra del Torrione anche per il campionato futuro. La società non ha mai avuto dubbi e la conferma dell’allenatore isolano è una decisione nel segno della stabilità, naturale conseguenza dello strepitoso lavoro svolto negli ultimi tempi assieme al suo staff.

Iervolino, infatti, ha ereditato la scricchiolante panchina di Billone Monti ad autunno inoltrato, con il quartultimo posto in classifica e appena nove punti conquistati. L’esordio vincente, in casa di un Pomigliano allora in lotta per le prime posizioni, è stato l’eccellente biglietto da visita del trainer che, con idee chiare e con una certezza tattica, ha condotto il Forio alla salvezza, evitando l’insidioso percorso degli spareggi playout. Un’impresa partita dopo il derby perso all’andata al Calise, con l’arrivo del nuovo profilo i biancoverdi hanno collezionato un totale di trentuno punti, frutto di dieci vittorie, un pareggio e undici sconfitte. A rendere ancora più speciale ed avvincente il percorso, le quaranta lunghezze complessive: mai nella sua storia, la compagine foriana era riuscita a raggiungere tale quota.

Merito di un lavoro certosino e meticoloso, durante la quotidianità, di Iervolino e dei suoi collaboratori. Lo staff, nel lungo viaggio stagionale, ha dovuto far fronte a diverse difficoltà. L’infermeria sempre piena e la condizione non ottimale del reparto difensivo non hanno arrestato il cammino del gruppo. Con un gioco propositivo e divertente, il Forio ha illuminato il palco regionale e ha strappato consensi anche tra le big. I risultati e le prestazioni non sono passati inosservati: patron Amato e la dirigenza hanno apprezzato le doti, professionali ed umane, la voglia di emergere e l’attaccamento ai colori sociali del mister che sarà chiamato a superarsi in futuro viste le ambizioni alte del sodalizio.

Il consolidamento in Eccellenza di Iervolino ha radici ben profonde. In passato si è distinto per il gran lavoro con l’Ischia, con la quale ha conquistato l’accesso ai playoff e la semifinale di Coppa Italia Regionale, e con il Lacco Ameno. Prestigiose anche le esperienze in settori giovanili di club professionistici, come Lazio e Juve Stabia, nelle quali il tecnico isolano ha potuto sviluppare esperienze importanti e formative.

Il Forio ha comunicato che, nei prossimi giorni, sarà resa nota la composizione dello staff che affiancherà l’allenatore. Addio certo invece per Giuseppe Caruso: il direttore generale non continuerà la sua avventura in forza al team ischitano. Reduce da una stagione tra alti e bassi, con rapporti sempre ottimi e rafforzati nel tempo, il dirigente lascerà il biancoverde.