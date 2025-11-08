REAL FORIO, DECIMA MERAVIGLIA

Il Real Forio conquista la decima vittoria in campionato e centra il dodicesimo risultato utile consecutivo, restando ancora imbattuto e confermandosi il gruppo da battere del Girone A. Contro la Sessana la partita si presenta insidiosa: c’è il rischio di sottovalutare l’avversario, ma i biancoverdi dimostrano grande maturità, gestendo bene ritmo e intensità per tutti i novanta minuti.

La squadra di Sanchez impone subito il proprio gioco, controlla le fasi centrali e sa reagire con personalità anche nei momenti di difficoltà, come quando subisce il pareggio ospite. Bastano pochi minuti e il Real Forio riprende in mano le redini del match, mettendo in mostra una concretezza e una sicurezza che ormai contraddistinguono ogni sua prestazione.

Serrano ritrova il feeling con il gol e torna a essere decisivo, creando superiorità e occasioni anche senza segnare. Bene ancora una volta Di Lorenzo, prezioso non solo in fase difensiva ma anche in zona offensiva, dove riesce a incidere con intelligenza e qualità. Finiti gli aggettivi per Santiago, sempre più bomber del campionato: il suo ingresso cambia ancora una volta la partita, la sua capacità di finalizzare è un valore aggiunto che arricchisce il già grande potenziale offensivo della squadra.

Il Real Forio dimostra così di avere una mentalità vincente consolidata: non si limita a dominare le gare sulla carta più semplici, ma sa gestire anche quelle più insidiose con concentrazione e lucidità. La compattezza del gruppo, la qualità dei singoli e la capacità di interpretare i momenti chiave delle partite rendono i biancoverdi una formazione completa, pronta a confermare il proprio primato in classifica. L’attenzione ora è rivolta al prossimo impegno contro il Sant’Anastasia, ma l’entusiasmo resta alto: il Real Forio continua a crescere, a convincere e a incantare, consolidando la sua leadership e facendo sognare i tifosi.

IL TABELLINO

Eccellenza – Girone A

12° giornata

REAL FORIO 2014 – SESSANA 3 – 1

REAL FORIO 2014: Delizia, Mattera, Tarascio, Velotti, Castagna (37’ s.t. Di Meglio), Serrano (14’ s.t. Santiago), Johnson Yeboah (27’ s.t. Pelliccia), Pistola, Buono (9’ s.t. Iaccarino), Di Lorenzo (1’ s.t. Fernandes Arrulo), Florio.

A disp: Mazzella, D’Alessandro, Di Costanzo, Sivero. All. Sanchez C.

SESSANA: Uliano, Pezzulo E. (24’ s.t. Pennacchio), Puca, Sorrentino, Palumbo, Ridolfi, Tanchyn (42’ s.t. Pezzulo G.), Saccoccio (38’ s.t. Faye), Iasevoli (30’ s.t. Fantauzzi), Valencia Bonilla, Ndiaye.

A disp: Gagliardo, Pisano, Campanile, Santini. All. Ardone

ARBITRO: Sig. Di Iorio da Ercolano (ass. sig.ri Cifariello e Del Prete)

RETI: 12’ Serrano (RF), 33’ Ndiaye (D); 39’ Di Lorenzo (RF); nella ripresa al 48’ Santiago.

NOTE. Al 40’ s.t. espulso Puca (S) per doppia ammonizione. Ammoniti: Parlato (vice allenatore), Florio, Pelliccia, Velotti (RF); Faye, Iasevoli, Pennacchio, Puca, Saccoccio (S). Angoli 4 – 0. Rec. 2’ e 6’.