Real Forio, conto alla rovescia: domenica al Calise arriva il Montecalcio

Due gare per toccare il cielo. Perseverare, lottare e crederci: l’obiettivo passa da qui. Dopo una lunga pausa, il Real Forio si avvicina al ritorno in campo. Ricaricate le energie e completata la preparazione per affinare condizione atletica e tenuta mentale, la squadra di Carlo Sanchez vuole farsi trovare pronta per affrontare al massimo le prossime due partite, decisive per il verdetto finale del campionato di Eccellenza.

I turchi inseguono un traguardo prestigioso, quasi inatteso a inizio stagione, ma che oggi premia gli investimenti e gli sforzi di una società sempre sul pezzo: i playoff sono a portata di mano; manca soltanto la certezza aritmetica e sono quattro le formazioni in corsa per gli ultimi tre posti disponibili. Se in vetta e in coda i giochi sono (quasi) fatti, mentre la Real Normanna ha ipotecato il secondo posto, i riflettori degli ultimi 180’ si concentrano sulla bagarre per accedere agli spareggi promozione. E il team caro al presidente Amato è lì, a pochi punti da quel sogno che tutta la rosa merita di rendere reale.

La squadra ha ripreso il lavoro martedì, dopo qualche giorno di sosta, e anche oggi è prevista una seduta pomeridiana. Venerdì e sabato, giornata della rifinitura, Sogliuzzo e compagni lavoreranno di mattina. Domenica è in programma il rientro al Calise per il penultimo turno del Girone A e il club si troverà di fronte a una delle sue due “finali”: sull’isola farà visita il Montecalcio dell’ex Angelo Iervolino, deciso a giocare un brutto scherzo alla sua vecchia società.

La pressione è tutta sulla compagine biancoverde, chiamata a fare punti per consolidare la terza posizione e poi sperare in notizie confortanti dagli altri campi. Il Real Forio vuole anche ritrovare il successo interno, che manca dallo scorso 8 febbraio: nelle ultime tre gare casalinghe gli isolani hanno raccolto appena due punti (pareggi con Real Normanna e Afragolese, ko con il Pomigliano). Vincere significherebbe spiccare un altro balzo verso i playoff e presentarsi all’ultima giornata, sul terreno della Sessana, con il destino tra le proprie mani.

E quindi, il Montecalcio. Al Calise arriva una squadra già salva, spensierata e decisa a chiudere la stagione in modo positivo, migliorando la classifica attuale. A motivarla c’è anche il “dente avvelenato” del tecnico, che non nasconde il desiderio di rovinare la festa alla sua ex piazza. “Siamo riusciti a portare in porto la nave: non era scontato, non per mancanza di qualità ma per l’inizio complicato”, ha spiegato Iervolino. “Le difficoltà ci sono state, complici pure gli infortuni. La soddisfazione però è grande: siamo una squadra atipica, abbiamo costruito la salvezza soprattutto in trasferta. Abbiamo steccato alcuni scontri diretti, è vero, ma ci siamo riscattati contro formazioni di alta classifica, raggiungendo l’obiettivo con le nostre sole forze”, ha concluso il mister.

Il Real Forio, oltre a far la propria parte, dovrà tenere d’occhio ciò che accadrà altrove: Gladiator, Ercolanese e Nola inseguono staccate di un solo punto, pronte al sorpasso per strappare un biglietto per i playoff. Tutte e tre saranno impegnate in trasferta: i nerazzurri contro la Virtus Afragola, i granata sul campo del Sant’Anastasia, i bianconeri ospiti della Frocalcio. Fare bottino pieno con il Montecalcio diventa dunque imperativo per Sanchez e i suoi, che attendono dalla terraferma segnali felici. Ecco perché i prossimi 180 minuti valgono un’intera stagione. Novanta da vivere davanti al proprio pubblico, cuore pulsante di una parte dell’isola che sogna in grande; altri novanta in casa di una Sessana che vorrà salutare i suoi tifosi senza regali. In mezzo, l’adrenalina di una classifica che si muoverà in tempo reale, con telefonini accesi in panchina e fiato sospeso sugli spalti, mentre radioline virtuali rimbalzeranno risultati e speranze.