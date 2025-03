Real Forio, Ciclone Sanchez: “Fatevi gli “investimenti” vostri e spara a zero sugli ex”

Gabriele Tarallo | Galeotto è stato il viaggio di ritorno dalla terra ferma dopo la sconfitta contro l’Albanova. Un viaggio di ritorno con qualche parola di troppo che non sono piaciute a Mister Sanchez e che, come un fiume in piena, non ha perso l’occasione per mettere le cose chiaro.

“Voglio dire alcune cose che reputo molto importanti riguardo agli investimenti: non sempre l’investimento porta un risultato. Ognuno in questo campionato spende secondo le proprie possibilità e fa le proprie scelte. Tali persone, anziché guardare cosa accade in casa del Forio, risolverei prima i problemi propri. In questo momento la società di Forio risulta fastidiosa, mentre sulla terraferma nessuno si pronuncia in maniera negativa. Le società isolane dovrebbero essere unite e supportarsi a vicenda, altrimenti non riusciranno mai a contrastare il potere delle compagini della terraferma”.

“Personalmente – ha detto Sanchez in conferenza stampa – , ho odiato questo girone come poche volte nella mia vita. A fine anno potrei smettere completamente con il calcio; in caso contrario, smetterò di giocarmi questo girone, ricco di invidie e chiacchiericci extra-calcio che destabilizzano gli ambienti. In tanti anni di calcio non ho mai cercato alibi, mentre altri si attaccano a cose che non stanno né in cielo né in terra.”