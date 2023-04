Real Forio che impresa! Ora serve solo un punto per la salvezza diretta

Real Forio che impresa! Gara al cardiopalma allo Stadio Calise per superare un mai domo Atletico Calcio in una gara combattuta e ricca di emozione e che, alla fine, lascia i bianoverdi alla ricerca di un solo punto per la matematica certezza. Quello che dovrà venire fuori dallo scontro di domenica prossima contro il Casoria mazzolato dal Savoia e che ha perso la corsa contro l’Ischia che ha vinto il campionato di eccellenza.

Venti secondi sull’orologio per la prima importante occasione in favore della truppa di Iervolino. Sorriso entra in area e calcia: Mola salva gli ospiti con un intervento da categoria superiore. Al 3’ Capone, su un traversone dalla destra, impatta in maniera vincente e, di testa, buca Mola confermando un avvio più che convincente per la truppa isolana.

La risposta dei biancazzurri arriva con Guidone al 9’, ma il tiro dalla sinistra è largo. L’autore del vantaggio locale ci prova anche al quarto d’ora con un destro che si spegne distante dal bersaglio. Al 22’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Cerase si coordina con il sinistro ma non impegna Mola. Passano quattro minuti e sono veementi le proteste dei biancoverdi (in maglia giallorossa, ndr) per una trattenuta in area ai danni di Sorriso: l’arbitro, con visuale coperta, non evidenzia irregolarità. Al 29’ buona combinazione del reparto offensivo di Iervolino, Guatieri calcia ma non inquadra. Sul versante opposto, Foti scarica un destro da fuori: iniziativa imprecisa che non crea difficoltà a Iandoli. Al 31’ Sorriso stacca su un cross dalla sinistra, Mola si ritrova la sfera tra i guantoni. L’ex Sant’Antonio Abate si divora il raddoppio poco più tardi: il centravanti, pescato da Guatieri, controlla e si gira, ma spreca con il sinistro.

Il secondo tempo si apre con una conclusione di Foti che termina alta sopra la traversa. Al 49’ Sorriso sfiora il gol con una girata al volo che esce di poco a lato. Il Pazzo Real Forio continua a spingere e al 53’ trova il meritato raddoppio: Capone scappa sulla destra e mette al centro per Sorriso che insacca da pochi passi. Il numero nove festeggia la sua decima rete stagionale e regala ai suoi una doppia dose di tranquillità. L’Atletico Calcio non ci sta e prova a reagire: al 58’ Guidone calcia da fuori ma Iandoli blocca senza problemi. Al 63’ è ancora Guidone a provarci con un colpo di testa che sfiora il palo alla destra del portiere locale.

Il “pazzo” Real Forio controlla il vantaggio e cerca di sfruttare le ripartenze: al 70’ Guatieri si invola sulla sinistra e serve Sorriso che calcia a botta sicura ma trova la respinta di Mola. Al 75’ è Cerase a sfiorare il tris con una punizione dal limite che lambisce l’incrocio dei pali. L’Atletico Calcio non molla e accorcia le distanze al 79’: Foti riceve palla al limite dell’area e scaglia un gran tiro che si infila sotto la traversa. Il gol riapre la partita e dà coraggio agli ospiti che si gettano in avanti alla ricerca del pareggio. Il Pazzo Real Forio soffre ma resiste agli assalti avversari e riesce a portare a casa tre punti fondamentali per la salvezza. Al triplice fischio finale è festa grande allo Stadio Calise per i ragazzi di Iervolino che possono finalmente tirare un sospiro di sollievo e guardare al futuro con ottimismo.

il tabellino

REAL FORIO 2014: Iandoli, Cerase, Castagna (13’ s.t. Di Meglio A.), Capone, Filosa, Pistola, Di Micco (38’ s.t. Savio), Guatieri, Sorriso ( 17’ s.t. Rubino), Sirabella, Martinelli (20’ s.t. Jelicanin). All. Iervolino. A disp: Sarracino, Aiello, Peluso, Iaccarino, Di Maio

ATLETICO CALCIO: Mola, D’Abronzo, Romanucci (20’ s.t. Vitale), Sannino (45’ s.t. Piscopo), Aliperta, Esposito, Guidone (22’ s.t. Calone), Foti, Di Giorgio (39’ s.t. Generale), Labriola, Leone (15’ s.t. Porzio). All. Mazziotti. A disp: Zanfardino, Viglietti.

ARBITRO: Sig. Magnifico di Caserta (ass. Pipola di Ercolano e Borriello di Torre del Greco).

RETI: 4’ Capone (RF) 46’ D’Abronzo (AC); nella ripresa al 27’ Di Giorgio (AC), 35’ e 39’ Rubino (RF)

NOTE: Ammoniti: Rubino (RF; Esposito, Di Giorgio, Leone, Calone (AC). Recupero 2’ e 4’. Angoli 4- 3