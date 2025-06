Real Forio, Castagna conferma. Peppe Mattera al 99% e c’è il sogno Pippo Florio

Ci saranno ancora i colori biancoverdi nel futuro di Luigi Castagna. Uno degli annunci più attesi dell’estate isolana è finalmente arrivato: il Real Forio ha ufficializzato la conferma dell’attaccante alla corte di mister Carlo Sanchez. Dopo una stagione che resterà impressa nella memoria dei tifosi, culminata con la sconfitta nella finale playoff regionale, la società ha deciso di ripartire da chi, più di tutti, ha acceso gli entusiasmi del “Calise”.

Castagna è stato il faro dell’attacco foriano, il volto della riscossa biancoverde, il simbolo della stagione appena conclusa. Nonostante qualche problema muscolare che lo ha costretto a saltare alcune gare, il talento di Monterone ha saputo imporsi come il miglior giocatore dell’intera annata. Con 13 reti in campionato e una presenza costante nell’economia del gioco offensivo, ha guidato la squadra dentro e fuori dal campo, dimostrando carisma, qualità e un attaccamento alla maglia fuori dal comune.

Emblematica la sua prestazione nella semifinale playoff contro il Gladiator, quando si è caricato il peso della partita sulle spalle e ha trascinato i suoi alla vittoria con una doppietta da vero leader. In quel pomeriggio, lo stadio è letteralmente esploso al ritmo dei suoi gol, a testimonianza di quanto la piazza si identifichi in lui. Nonostante gli interessamenti ricevuti da altre realtà, il club ha fatto muro e ha ribadito con forza la sua centralità nel progetto sportivo.

“La notizia che tutti aspettavano è arrivata. Il nostro Gigi non poteva che essere il primo annuncio ufficiale stagionale – ha scritto il presidente Amato sui social –. Calciatore top e soprattutto foriano doc, che con il suo talento ha fatto impazzire il Calise. E quindi, signori e signore, inizia lo show”. Anche la società ha voluto celebrare l’intesa ritrovata con il suo uomo copertina: “Il ragazzo di Monterone, miglior realizzatore biancoverde della scorsa stagione, continuerà ad incantare i tifosi del Real Forio”, si legge nella nota diffusa alla stampa. In un momento in cui molte squadre rinnovano e ripartono da zero, il Real Forio sceglie la continuità, l’identità, la qualità. Sceglie Castagna.

La costruzione del nuovo organico – che subirà qualche naturale cambiamento rispetto alla scorsa stagione – è partita dunque da una solida certezza: confermare il leader offensivo. Ma il Real Forio non ha intenzione di fermarsi. Il mercato biancoverde è pronto a entrare nel vivo e nelle prossime settimane potrebbero esserci ulteriori novità per mister Sanchez. La società, in sinergia con lo staff tecnico, è al lavoro per ingaggiare due profili di esperienza, entrambi reduci dall’avventura con l’Ischia Calcio.

Il primo nome caldo è quello del centrale difensivo Giuseppe Mattera. Il classe ’83, protagonista nell’ultima stagione in Serie D con i gialloblù con ben 31 presenze all’attivo, è vicino all’accordo con il sodalizio del patron Amato. Le parti stanno limando gli ultimi dettagli economici e tecnici per arrivare alla fumata bianca. Un innesto di spessore, che garantirebbe esperienza, leadership e solidità alla retroguardia biancoverde.

Parallelamente, il Real Forio segue con attenzione anche Filippo Florio, esterno classe ’96 capace di ricoprire più ruoli sulla fascia. Dopo aver disputato il solo girone d’andata nell’ultimo campionato con l’Ischia – collezionando 12 presenze tra tutte le competizioni – Florio è rimasto fermo per un lungo periodo, ma ora è pronto a rimettersi in gioco.

La trattativa con il Real Forio è in fase avanzata: il legame dell’atleta con l’isola è forte e il progetto tecnico lo intriga, ma non manca la concorrenza. Alcuni club di Serie D, infatti, hanno già manifestato il proprio interesse. Toccherà al Real Forio fare l’ultimo passo per convincerlo definitivamente.

Intanto, l’ambiente foriano si scalda. I tifosi sognano un’altra stagione da protagonisti e la società – tra conferme importanti e movimenti mirati – vuole rispondere con i fatti, puntando su una base solida e ambiziosa. La nuova stagione è già cominciata e al Calise si respira aria di rinnovata fiducia.