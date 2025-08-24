domenica, Agosto 24, 2025
type here...
ECCELLENZASPORTREAL FORIO

Real Forio, buone indicazioni dal test col Savoia: adesso si fa sul serio con la Coppa Italia

Redazione Web
Redazione Web
Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Savoia -Real Forio 5-2
Amichevole

IL TABELLINO
Savoia p.t (3-4-2-1): Sciammarella ‘06 – Forte, Checa, Cadili – Piccolo ‘06, Meola, Sellaf ‘05, Esposito ‘07 (23’ Gatto ‘07) – Umbaca, Munoz – Negro. All: Catalano.
Real Forio p.t.: Mazzella, Florio, D’Alessandro, Tarascio, Mattera, Velotti, Pelliccia, Di Lorenzo, Santiago, Yeboah Johnson, Serrano. All: C. Sanchez.
Savoia s.t. (3-4-2-1): Pellino ‘05 – Forte (60’ Bitonto ‘06), Checa (75’ D’Antuono ‘07), Frasson – Rioda ‘06, Pisacane ‘06, Tiveron ‘05 (75’ Borrelli ‘06), Gatto ‘07 (60’ Tiritone) – Pinna, Negro (60’ Fiasco ‘05) – Favetta.
Real Forio s.t.: Delizia ‘07 (22′ s.t. Santaniello ‘07; 40′ s.t. Calise ‘07), Florio (25′ s.t. Galaoui ‘07), Di Costanzo, Tarascio (18′ s.t. Di Lorenzo), Mattera (12′ s.t. Carofilo ‘07), Velotti, Arrulo, Pistola, Di Meglio, Yeboah (24′ s.t. Calise ‘07), Santiago (5′ s.t. Buono ‘06). All. C. Sanchez.
Reti: 21’ Negro (S), 36’ Forte (S), 60’ Negro(S) 64’ Yeboah (RF), 75’ Favetta (S), 85’ Calise (RF), 90’ Pinna (S).

Allenamento congiunto a porte chiuse ma ricco di contenuti quello andato in scena al “Giraud” di Torre Annunziata tra Savoia e Real Forio. Il confronto si è chiuso sul 5-2 per i padroni di casa, capaci di capitalizzare al massimo le occasioni create con le reti di Forte, Favetta, Pinna e la doppietta di Negro. Per gli isolani, invece, a segno Yeboah con una precisa conclusione dalla distanza e Di Lorenzo, bravo a ribadire in rete dopo una traversa colpita pochi istanti prima. Il risultato, però, racconta solo in parte l’andamento del match.

Perché il Real Forio, pur affrontando un avversario attrezzato per puntare in alto in Serie D, ha mostrato coraggio, personalità e buone trame di gioco, soprattutto nella prima frazione. Mister Carlo Sanchez ha scelto di partire con un tridente formato da Serrano, Yeboah e Santiago, proponendo per la prima volta la coppia difensiva centrale Velotti-Mattera e affidando a Florio la fascia destra, dove si è fatto notare per continuità e spinta offensiva.

Il copione ha visto un Real vivo, capace di costruire diverse palle gol, ma anche un Savoia esperto e cinico nel punire ogni minima disattenzione. Così, al 20’, Negro ha sbloccato la gara sul secondo palo sfruttando un assist di Esposito. Al 36’ è stato Forte, di testa, a raddoppiare sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Meola. Nel momento di maggiore pressione dei padroni di casa, è stato determinante l’intervento di Sciammarella, che ha negato a Serrano un gol praticamente fatto con una parata d’istinto. Nella ripresa, come prevedibile, i due tecnici hanno cambiato molto, dando spazio a quasi tutti i convocati.

Sanchez ha inserito un nutrito gruppo di under, confermando la volontà di testare soluzioni diverse e dare minutaggio ai giovani del vivaio. Il copione non è cambiato: al 5’ Santiago ha sfiorato il gol, fermato ancora da Sciammarella, ma pochi minuti più tardi Negro ha firmato la sua doppietta personale portando il punteggio sul 3-0. Da lì la reazione orgogliosa del Real: Yeboah ha accorciato con un destro preciso dalla distanza, prima che Favetta con un pallonetto e Pinna nel finale allungassero ancora per il Savoia.

Nel mezzo, il guizzo di Di Lorenzo, che con una botta da fuori ha colpito la traversa trovando poi la ribattuta vincente del giovanissimo Calise, classe 2007, a conferma della vivacità delle nuove leve biancoverdi. In casa oplontina, l’allenatore Catalano si è detto soddisfatto della prestazione, concedendo due giorni di riposo al gruppo prima della ripresa fissata per martedì al “Giraud”, in vista del debutto in Coppa Italia di Serie D.

Sul fronte biancoverde, invece, il bilancio è stato tracciato da mister Sanchez, che a fine partita ha preferito guardare al bicchiere mezzo pieno: “È stato un test importante, che ci ha permesso di accumulare altri minuti e di continuare il percorso di conoscenza tra vecchi e nuovi. Non guardo al risultato, ma alla crescita del gruppo: e da questo punto di vista posso dire che la risposta è stata positiva. Adesso, però, basta amichevoli: mercoledì contro la Sibilla Bacoli ci giochiamo la prima partita che conta davvero”. Il Real Forio avrà infatti pochi giorni per ricaricare le energie e presentarsi al meglio al debutto stagionale, valido per il primo turno di Coppa Italia Dilettanti. Una sfida che inaugurerà ufficialmente il cammino dei biancoverdi in una stagione che si preannuncia intensa e ricca di aspettative.

Autore

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli
contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos