Real Forio, buon test contro l’Equipe Campania. Sanchez: “Buona prestazione”

Equipe Campania – Real Forio 3-0

Amichevole

Positivo primo test per il Real Forio 2014. Dopo le due partite in famiglia giocate nelle scorse settimane, la formazione biancoverde si impone per 3 a 0 sull’Equipe Campania – formazione Mugnano. L’Equipe è una consolidata realtà giunta al sedicesimo anno consecutivo (promossa dal coordinatore AIC Dipartimento Dilettanti Antonio Trovato con il patrocinio dell’Associazione Italiana Calciatori) che permette ai calciatori svincolati di svolgere la preparazione pre campionato in attesa di aggregarsi a qualche compagine.

Al “Vallefuoco” di Mugnano, sede degli allenamenti dell’Equipe, si inizia con qualche minuto di anticipo rispetto all’orario delle 11.00 previsto per il fischio di inizio. Il Real Forio 2014, davanti lo sguardo del presidente Luigi Amato, si schiera inizialmente con l’under Delizia tra i pali, linea difensiva a quattro composta, da destra verso sinistra, da Florio, Mattera, Di Costanzo e capitan Pistola.

Dopo due test interni, il Real Forio 2014 apre la serie delle amichevoli ufficiali superando con autorità l’Equipe Campania a Mugnano: tre gol, buone trame di gioco e segnali incoraggianti per mister Sanchez in vista dei prossimi impegni

A centrocampo si muovono Arcamone e Tarascio davanti la difesa, con l’under Iaccarino e Yeboah sulle corsie esterne a far da supporto, unitamente a Di Lorenzo, all’attaccante centrale Emanuele Serrano.

La partita, arbitrata dal sig. Stefano Sica, prevede due tempi da cinquanta minuti ciascuno, con un cooling break al venticinquesimo di ogni frazione di gioco. L’Equipe (che ha iniziato la preparazione nella prima metà di luglio) non si risparmia, cercando di tenere testa alla formazione isolana.

Ad inizio partita è il classe 2006 Iaccarino a rendersi pericoloso in più di una circostanza: l’under biancoverde dapprima impegna l’estremo difensore avversario con una conclusione da fuori area, poi, poco dopo il ventesimo, si presenta in area da posizione defilata e calcia trovando ancora una volta la pronta risposta del numero uno dell’Equipe Campania.

Il risultato si sblocca intorno al 30’ quando la pressione biancoverde su possesso palla avversario poco fuori l’area di rigore dei locali manda in tilt la retroguardia dell’Equipe con Arcamone più lesto di tutti ad approfittarne.

La conclusione di “Kikko” non lascia scampo all’estremo difensore avversario. Non pago del vantaggio la formazione isolana continua a produrre pericoli ma la conclusione da fuori area di Di Lorenzo si infrange sulla traversa.

La reazione dei locali si concretizza in una bella manovra sulla corsia di sinistra conclusa con un velenoso tiro sul quale, però, Delizia si fa trovare pronto. Prima della conclusione della prima frazione di gioco, il Real Forio 2014 trova la rete del raddoppio: Yeboah, servito in profondità, aggancia la palla e viene affossato in piena area di rigore, quando ormai si trova solo davanti al portiere.

Dagli undici metri è Emanuele Serrano a finire sul tabellino dei marcatori, confermandosi freddissimo dagli undici metri (come già accaduto in occasione del primo test in famiglia).

Nel corso dell’intervallo i due allenatori modificano le proprie formazioni con il fine di concedere a tutti i giocatori convocati un adeguato minutaggio. Inizialmente mister Sanchez schiera Mazzella tra i pali con D’Alessandro esterno basso a sinistra, Velotti accanto a Mattera e Florio a destra. In mediana trovano spazio Arrulo con Simone Di Meglio e Pelliccia, in avanti Santiago è supportato da Yeboah e Buono.

Nel corso della gara, però, come anticipato trovano spazio tutti i convocati: i primi ad entrare, pochi minuti dopo il fischio della ripresa, sono Carofilo (impiegato esterno basso a sinistra con d’Alessandro spostato sulla altra corsia) e Peluso (che tornerà sull’isola zoppicando per via di un colpo ricevuto).

Varie le occasioni e le manovre degli isolani che colpiscono ancora una traversa con Simone Di Meglio, prima di calare il tris con Nicola Buono. L’under 2006 conclude con tempismo una pregevole manovra, facendosi trovare pronto alla deviazione vincete. Anche l’Equipe coglie una traversa nel corso della ripresa con un tiro dalla lunga distanza.

Positivo il test per il Real Forio 2014 con il processo di inserimento dei volti nuovi che procede a gonfie vele. Sabato ancora una amichevole per la formazione di Carlo Sanchez che andrà a far visita al Savoia, tra una settimana (mercoledì 27 invece) sarà tempo del primo incontro ufficiale con la Coppa Italia regionale che metterà a confronto isolani e Sibilla Bacoli.