Real Forio, arriva la SALVEZZA

Nonostante la sconfitta contro il Casoria, il Real Forio per la combinazione degli altri risultati resta salva nel campionato di Eccellenza 2022-2023, quello vinto dall’Ischia la settimana scorsa. Una gioia per il presidente Amato, per l’allenatore Iervolino e per tutti gli altri. Una gioia e una festa per l’intero ambiente calcistico dell’isola d’Ischia che si appresta a festeggiare la capolista domani pomeriggio al Mazzella.

Ora al Presidente Amato, a Vito Manna e a Peppe Caruso il compito, arduo, di allestire il team biancoverde per la prossima stagione sportiva. C’è tutto il tempo per sorridere e vincere ancora! FORZA REAL FORIO!