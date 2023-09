Real Forio, Antonio Milanese nuovo Direttore Generale

Nel corso dei primi mesi della attuale stagione, la società Real Forio 2014 ha svolto un’attenta analisi interna in tutte le sue aree per capire come e dove poter crescere. Queste valutazioni hanno portato il presidente e la società tutta a potenziare l’organigramma societario mediante l’inserimento di una nuova importante figura al fine di migliorare l’efficienza organizzativa e qualitativa della società.

Antonio Milanese andrà ad assumere la carica di Direttore Generale, rimasta vacante dal termine della scorsa stagione. Imprenditore di successo, operante nel ramo della ristorazione, Milanese torna in biancoverde, dopo una pausa durata qualche mese. Antonio ormai è un fidato uomo del presidente Amato e della società, profondo conoscitore di tutto l’ambiente Real Forio 2014 a 360°, dalla Prima Squadra, fino al Settore Giovanile. In veste di Direttore Generale svolgerà importanti mansioni, tra le quali essere il collante tra le varie aree del mondo biancoverde. Tra l’altro Antonio, che nella passata stagione ha ricoperto il ruolo di Consigliere e Tesoriere, ha già impresso la sua impronta in un settore a lui particolarmente caro: i giovani: è stato l’artefice della nascita della Cantera Foriana, il rivoluzionario progetto riservato ai giovani dell’Under 19 ed Under 17 del mondo biancoverde.

“Siamo orgogliosi – è il commento del Presidente Luigi Amato – di (ri)abbracciare tra le nostre fila un profilo di spessore come quello di Antonio, il quale in passato ha già dato ampia dimostrazione della sua competenza. Il neo dg, grazie alla sua esperienza e qualità umane, porterà un grande valore aggiunto nella crescita e sviluppo del progetto Real Forio 2014. Bentornato, Antonio”