Real Forio, Amato: «Scelta comprensibile, noi bravi a dare spazio a chi aveva giocato meno»

Il Real Forio ha travolto un Santa Maria la Carità che si è presentato in campo con una formazione composta interamente da ragazzi del 2008. Una squadra giovanissima, under in ogni reparto, gettata nella mischia per necessità e per scelta tecnica, considerata la lunga lista di infortuni che ha ridotto all’osso la rosa della formazione rossazzurra.

La differenza di struttura, ritmo ed esperienza è emersa immediatamente, già nei primi venti secondi, quando Calise ha firmato l’1-0 aprendo una partita segnata dalla superiorità dei biancoverdi. I giovani del Santa Maria hanno provato a reggere l’urto con coraggio, ma l’impatto fisico e tecnico del Real Forio ha indirizzato il confronto in maniera definitiva.

A fine partita il presidente del Real Forio, Luigi Amato, ha commentato la gara con lucidità e consapevolezza, soffermandosi proprio sulla scelta del Santa Maria di schierare una squadra interamente composta da under.

“Noi siamo venuti qui – ci ha detto il presidente Amato – con l’idea di far giocare chi aveva avuto meno spazio in questo avvio di stagione. Loro hanno fatto una scelta che, dal mio punto di vista, può avere anche una logica, perché il Santa Maria in questo momento non naviga in acque tranquille e ha deciso di proteggere una rosa già segnata da tante defezioni per infortunio. Hanno mandato in campo i ragazzi del 2008, tutti giovanissimi, ed è chiaro che questo ha inciso sull’andamento della gara.

Noi ci siamo giocati la nostra partita in maniera serena, dando spazio a chi ne aveva avuto meno, tra cui Calise e altri ragazzi che finora non avevano trovato molto minutaggio. Hanno fatto molto bene, hanno risposto alla grande, perché si sono viste belle trame di gioco e un buon impatto collettivo. Era importante dare spazio a chi ne aveva bisogno, ma non era affatto irrilevante nemmeno il passaggio del turno, perché vogliamo andare il più avanti possibile in questa competizione. Quindi va bene così, la risposta della squadra è stata positiva”.

Sabato si torna al campionato. Che gara si aspetta?

“Andiamo a incontrare una delle squadre più in forma del momento, con una rosa forte e ben messa in campo, su un terreno comunque complicato. Dovremo giocare la nostra miglior partita per portare a casa un risultato positivo. Sarà una gara complessa, come lo sono tutte, ma questa in particolare perché il Sant’Anastasia oggi è una delle squadre più solide del campionato.

Domenica scorsa ha pareggiato al 94’ a Pozzuoli, ed è il segno di una squadra che non molla mai. Hanno elementi in grado di cambiare la partita in ogni momento. Noi però sappiamo che dobbiamo affrontare ogni gara con lo stesso spirito e con la stessa cattiveria agonistica, altrimenti anche quella che sembra la partita più semplice diventa complicata”.