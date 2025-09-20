Real Forio, al Calise arriva la Boys Caivanese: sfida d’alta quota per restare in vetta

Quarta giornata del campionato di Eccellenza Campania e per il Real Forio arriva un nuovo test impegnativo. Al “Calise” infatti fa tappa la Boys Caivanese, squadra neopromossa solo sulla carta, ma costruita per ambire alle zone nobili della classifica. La formazione biancoverde allenata da mister Carlo Sanchez, reduce dall’ottima vittoria in trasferta contro il Real Grazzanise, vuole confermare l’ottimo avvio di stagione davanti al proprio pubblico.

Sette punti nelle prime tre giornate rappresentano un bottino significativo per il Real Forio, che figura tra le quattro compagini ancora imbattute nel Girone A. I foriani condividono la vetta con altre tre squadre, a testimonianza di un avvio convincente, sia in termini di risultati che di prestazioni.

Ma quella in programma oggi pomeriggio si preannuncia come una vera e propria sfida di cartello: la Boys Caivanese, pur essendo una neopromossa, è stata allestita con ambizioni chiare e un organico in grado di dire la sua fino in fondo. Per i biancoverdi sarà un banco di prova importante, un test utile anche per misurare il livello di maturità raggiunto dal gruppo guidato da Sanchez.

“È un avversario che richiede grande attenzione. Affrontiamo una società importante, una rosa forte e un tecnico preparato. Sono qualità che ti fanno attenzionare la partita perché ci troveremo a sfidare una squadra di enorme qualità. Ci sono tutti gli ingredienti per vedere una bella gara di calcio. Non giriamoci intorno: la Boys Caivanese è una delle squadre attrezzate per vincere il campionato: ha un organico di spessore per la categoria e peccato che mancherà per squalifica Pozzebon, altrimenti lo spettacolo sarebbe stato anche di maggior qualità”, ha dichiarato mister Sanchez nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida.

La Boys Caivanese

Cinque punti raccolti nelle prime tre uscite stagionali per i gialloverdi, frutto di una vittoria e due pareggi: all’esordio è arrivato il successo per 2-1 contro la Sessana, poi due pareggi consecutivi, contro Sant’Anastasia (in trasferta) e Puteolana (in casa), entrambi per 1-1. Un avvio che conferma le buone premesse con cui la squadra di Salvatore Ambrosino si era presentata ai nastri di partenza del torneo.

Il gruppo è stato costruito con ambizione dalla società, che ha investito su un mix di giovani interessanti ed elementi di grande esperienza per puntare a un campionato di vertice. I risultati iniziali raccontano di una squadra solida, organizzata e ben allenata: la chiave sarà mantenere costanza e continuità, perché in un torneo lungo e competitivo come l’Eccellenza campana ogni punto può fare la differenza.

Due grandi ex al Calise

A rendere ancora più interessante il confronto del “Calise” ci penseranno anche due ex molto attesi: Tomasin, esterno duttile che è stato un jolly prezioso per Sanchez nella scorsa stagione, e Filosa, ufficializzato nelle ore precedenti alla gara. L’ala classe 2000, reduce da un’esperienza in Serie D con il Pompei, è pronta a dare il suo contributo dopo una stagione da protagonista con la maglia del Nola, culminata con 14 reti, la finale di Coppa Campania e l’accesso ai playoff.

Non è stata però una settimana semplice per la Boys Caivanese. A seguito degli episodi accaduti nell’ultima partita interna contro la Puteolana, il Giudice Sportivo ha disposto la chiusura dello stadio per i prossimi due turni ai tifosi gialloverdi. Una decisione severa, che potrebbe avere un impatto anche sul morale del gruppo.

Le ultime in casa Real Forio

Per il match di oggi, mister Sanchez è intenzionato ad affidarsi al miglior undici possibile, con l’obiettivo di continuare a correre in vetta alla classifica. Non sono attese grandi rivoluzioni: Santaniello difenderà i pali, con Mattera e Velotti centrali difensivi, Florio a destra e Pistola a sinistra.

A centrocampo ballottaggio serrato per la casella dell’under tra Buono e Iaccarino: se dovesse partire titolare Buono nel ruolo di mezzala, la mediana sarebbe completata da Tarascio e Di Lorenzo. In caso contrario, spazio a uno tra Arrulo e Pelliccia. Davanti, Johnson resta il punto fermo dell’attacco, mentre Santiago e Serrano si contenderanno l’altra maglia da titolare. In caso di impiego di Iaccarino, sarà lui a completare il tridente offensivo.

A dirigere l’incontro sarà il signor Giovanni Vinoso della sezione di Nola, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Martello (Torre del Greco) e Ciro Minieri (Ercolano).