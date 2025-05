REAL FORIO, AD AVERSA PER SOGNARE IN GRANDE

È il giorno della finalissima, in palio c’è l’accesso alla fase successiva dei playoff. Dopo aver superato il primo atto degli spareggi, battendo il Gladiator al Calise, il Real Forio si sposta sulla terraferma per sfidare la Real Normanna, reduce dal passaggio del turno conquistato contro il Nola. La squadra biancoverde, che ha già scritto pagine memorabili della propria storia con una stagione straordinaria, vuole ripetersi e continuare la corsa verso il sogno chiamato Serie D.

Il match di questo pomeriggio, sotto le luci dei riflettori regionali e nazionali, sarà carico di fascino poiché vedrà protagonisti i fratelli Sanchez: da una parte Carlo alla guida dei turchi, dall’altra Luigi al timone dei normanni. Si rinnova dunque il derby in famiglia. Non si tratta di un confronto inedito tra i due tecnici, ma stavolta la posta in palio conferisce all’incontro un significato speciale e suggestivo.

“Non siamo preoccupati, ma rispettiamo l’avversario e l’ambiente. Ci siamo allenati come sempre, puntando sulla consapevolezza delle nostre qualità e sapendo di essere una squadra forte, protagonista di un percorso importante. Abbiamo i nostri pregi. Cercheremo di stare in partita. Sarà una bella gara tra due compagini forti,” ha dichiarato il tecnico degli isolani a poche ore dalla trasferta.

L’avversario

La Real Normanna ha concluso la stagione regolare al secondo posto, con due punti di vantaggio proprio sul Real Forio. La formazione guidata da Luigi Sanchez, con uno 0-0 in semifinale, ha eliminato il Nola e si prepara ora al confronto decisivo con i turchi.

“Il Real Forio è una squadra che si identifica pienamente nella mentalità di mio fratello Carlo: ha costruito un gruppo solido, terribilmente competitivo. Noi non abbiamo alternative: dovremo affrontarli al massimo della forma e con tutto il rispetto che meritano. Sarà una splendida giornata di sport, una sfida storica tra due fratelli. Qualcosa che io e lui ricorderemo per sempre. Ma anche Aversa e gli aversani coltivano un sogno: quello della Serie D. E non vogliono smettere di crederci. Noi siamo pronti a dare tutto,” ha affermato l’allenatore dei normanni alla vigilia della partita.

Il bilancio interno della Real Normanna durante il campionato è solido: dodici vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta nelle diciassette gare disputate allo stadio Bisceglia. Solo il Gladiator è riuscito a imporsi in casa dei granata.

Il doppio confronto e il regolamento

Non sarà il primo incrocio stagionale tra le due squadre, che si affrontano per la terza volta. I precedenti dell’annata sportiva hanno evidenziato un equilibrio nel derby tra i fratelli Sanchez: 0-0 all’andata, 1-1 al ritorno. I granata possono contare su un organico profondo, su individualità di valore e su un’identità tattica ben definita, ma dovranno misurarsi con un Real Forio combattivo, determinato e mai arrendevole, capace di esprimere cuore, spirito di sacrificio e idee chiare.

Si giocherà nuovamente in gara secca, sul campo della squadra con il miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare. Il regolamento resta invariato rispetto alle semifinali: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si andrà ai supplementari, ma non ai calci di rigore. Se il risultato resterà in equilibrio anche dopo l’extra time, sarà la squadra di casa ad accedere al turno successivo. Al Real Forio servirà quindi una vittoria in trasferta per continuare a inseguire il sogno promozione.

Verso la partita

È tutto pronto per la finalissima dei playoff del Girone A di Eccellenza. Per la gara sul campo della Real Normanna, mister Carlo Sanchez ha convocato ventiquattro calciatori biancoverdi. Non saranno della partita gli squalificati Iaccarino e Velotti; resteranno ai box anche Sogliuzzo e Buono. Pochi dubbi in difesa, dove Cabrera e Di Costanzo si schiereranno davanti a Mazzella; conferme sulle corsie per Aniceto e Pistola.

A centrocampo spazio ancora ad Arcamone, Arrulo e Di Lorenzo. Possibile maglia da titolare per uno tra Peluso, Di Meglio e Pelliccia. In attacco Castagna potrebbe partire dal primo minuto: il bomber isolano è in ballottaggio con Acosta e Serrano. A dirigere l’incontro sarà Federico Isu della sezione di Cagliari, assistito da Gaetano Maria Gaeta di Nocera Inferiore e Lelio Petruzziello di Avellino