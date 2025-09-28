Real Forio a due facce al Gobbato. Incanta con Yeboah, poi spreca regalando al Pomigliano un pari che sa di autobeffa

Pomigliano Real Forio 1–1

Una prestazione solida, a tratti dominante, che però non si traduce nei tre punti. Il Real Forio esce dal Gobbato con sensazioni contrastanti: da un lato la consapevolezza di aver giocato una gara ordinata e propositiva, dall’altro l’amaro in bocca per un pareggio che sta stretto. Nel primo tempo, i biancoverdi sono apparsi padroni del campo.

Il vantaggio siglato da Yeboah ha dato slancio e fiducia, permettendo alla formazione di Sanchez di controllare i ritmi e creare diverse occasioni nitide. Santiago, Serrano e lo stesso Yeboah hanno avuto l’opportunità di allungare, ma è mancata la precisione, complice anche un pizzico di sfortuna. La sensazione è che, con maggiore cinismo, il Forio avrebbe potuto archiviare la pratica già nei primi 45 minuti. Nella ripresa, la squadra ha continuato a mantenere un atteggiamento propositivo, salvo poi pagare a caro prezzo una singola disattenzione in uscita.

Il gol del pareggio, nato da un’incertezza sulla trequarti, ha spezzato l’equilibrio emotivo della partita più che quello tecnico. Da quel momento in poi, i padroni di casa hanno ritrovato energie e coraggio, rendendo la gara più aperta e imprevedibile. Nonostante ciò, gli isolani non si sono disuniti, sfiorando nuovamente il vantaggio con un tiro di Yeboah finito sul palo e con altre iniziative orchestrate con lucidità. Mancato l’allungo nel primo tempo, è stata poi la solita legge non scritta del calcio a intervenire: al primo errore, arriva la punizione. Il punto conquistato resta comunque importante, soprattutto per come è maturato, su un campo difficile e contro un avversario in crescita. La prestazione c’è, il gioco anche. La strada è quella giusta: servirà più concretezza davanti alla porta, meno leggerezze in zone calde del campo e la voglia di trasformare il bel gioco in risultati pieni.

Al Gobbato finisce pari, il Real Forio mastica amaro ma resta in vetta. Una trasferta dal sapore agrodolce per i turchi, che raccolgono un punto prezioso su un campo ostico, ma vedono sfumare una vittoria che sembrava alla portata. Contro un Pomigliano solido e mai domo, i biancoverdi passano in vantaggio con un gol di Yeboah, poi subiscono il ritorno dei padroni di casa, che trovano il pari nella ripresa con D’Angelo.

L’1-1 finale permette agli isolani di allungare la striscia positiva in campionato e di restare al comando della classifica, pur condividendo il primato con il Portici, fermato in casa dal Quarto. Il Real Forio scende in campo con il consueto 4-3-3, mantenendo quell’identità di gioco ormai riconoscibile. In porta c’è Santaniello, protetto dalla coppia centrale formata da Mattera e Velotti. Sulle corsie, spazio a Florio e Pistola, chiamati a coprire tutta la fascia. In mezzo al campo agisce Tarascio da vertice basso, affiancato dalle mezzali Di Lorenzo e Iaccarino. Il peso offensivo ricade sul tridente composto da Serrano, Yeboah e Santiago, con quest’ultimo schierato al centro dell’attacco.

I primi minuti vedono gli ospiti prendere in mano il pallino del gioco, mantenendo il possesso e costringendo i granata ad abbassare il baricentro. La manovra è fluida e si sviluppa principalmente sulle corsie esterne. Al 9’ arriva il meritato vantaggio: Tarascio intercetta un rilancio impreciso del portiere e verticalizza subito per Florio. L’ex Ischia legge bene il movimento di Yeboah e lo serve con un filtrante preciso. L’attaccante non sbaglia e trafigge Tramontano con freddezza, firmando lo 0-1.

Il Pomigliano fatica a trovare spazi, prova a reagire con qualche timido tentativo dalla distanza, ma senza mai impensierire davvero la retroguardia ospite. I granata restano imprecisi in fase di costruzione, concedendo ai biancoverdi la possibilità di gestire il ritmo. Al 16’ Santiago riceve un pallone filtrante da Di Lorenzo e prova a sorprendere la difesa con una conclusione rapida, che però termina sul fondo. Pochi minuti dopo, gli uomini di Rea tentano la conclusione su una respinta corta della difesa isolana, ma il pallone sfila sul fondo. Il Real Forio non abbassa la guardia e continua a spingere. Al 39’ Florio trova spazio sulla destra e mette un pallone invitante per Serrano, che calcia a botta sicura trovando una deviazione decisiva che salva i padroni di casa. Sul corner successivo, Santiago stacca bene di testa, ma non inquadra lo specchio. Il finale di tempo vede i granata alzare il ritmo. Al 44’ Corbisiero si accende, salta un paio di uomini e conclude di destro: la sfera esce di poco, facendo tremare la difesa foriana.

Un Real Forio a due facce: solido, lucido e dominante nel primo tempo; distratto, superficiale e sprecone nella ripresa

Il secondo tempo si apre con un’altra iniziativa dei biancoverdi. Yeboah cambia gioco e trova Serrano largo sulla destra, bravo a servire in corsa Iaccarino, il cui tiro sul primo palo viene bloccato senza troppi affanni da Tramontano. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere. Al 51’ Tarascio e Di Lorenzo si ostacolano, Longo ne approfitta e si invola verso la porta. Santaniello riesce a opporsi in uscita, ma sulla respinta è D’Angelo il più rapido ad arrivare e insacca l’1-1, ristabilendo la parità. Il gol ridà entusiasmo al Pomigliano, che prova a sfruttare il momento per ribaltare la sfida. I granata aumentano l’intensità e spingono con maggiore decisione. I turchi però non si scompongono e cercano di riorganizzarsi.

Al 57’ ci prova Tarascio con un bolide da fuori area che costringe Tramontano a un intervento difficile. Il portiere si allunga e devia in calcio d’angolo. L’occasione più ghiotta per gli isolani arriva al 62’. Castagna, appena entrato, lancia in campo aperto Yeboah. L’attaccante rientra sul destro e calcia a giro: la conclusione è perfetta, ma il palo salva i padroni di casa. Un episodio che racconta bene l’equilibrio di una gara viva, aperta e combattuta. Con il passare dei minuti, la stanchezza si fa sentire. I ritmi si abbassano leggermente, anche se la squadra di Sanchez mantiene il controllo delle operazioni.

Al 71’ è Castagna a provarci con una conclusione centrale dopo una manovra ben costruita. L’ultima vera occasione arriva all’84’, con un’apertura precisa di Mattera per Florio, che si coordina e calcia, senza però trovare la porta. Nel recupero, il Real Forio tenta il tutto per tutto. I biancoverdi avanzano il baricentro e provano a sfruttare le proprie qualità fino all’ultimo secondo. I granata, però, si difendono con ordine e portano a casa un pareggio che vale tanto in termini di morale e classifica.

Per i turchi resta il rammarico per le tante occasioni create e non capitalizzate, ma anche la consapevolezza di aver fornito un’altra prestazione di spessore su un campo difficile. La striscia positiva prosegue, la vetta è ancora lì. E il cammino del Real Forio, passo dopo passo, continua a raccontare di una squadra compatta, affamata e pienamente in corsa per qualcosa di importante.

POMIGLIANO 1 REAL FORIO 1 POMIGLIANO: Tramontano, D’Angelo (33’ s.t. Abayan), Alfano (25’ s.t. Tommasini), Passaro (47’ s.t. Francese), Cardone, Longo, Corbisiero, Gala, Martinelli (33’ s.t. Cerciello), Matute (22’ s.t. Tassiero), Di Finizio. A disp: Nigro, Sanguineti, De Luce, Valentino. All. Rea REAL FORIO: Santaniello, Mattera, Tarascio, Velotti, Serrano (14’ s.t. Castagna), Johnson Yeboah (33’ s.t. Pelliccia), Pistola, Iaccarino (27’ s.t. Peluso), Di Lorenzo (14’ s.t. Di Meglio), Florio, Santiago (42’ s.t. Fernandes). A disp: Delizia, Arcamone, Buono, Di Costanzo. All. Sanchez C. ARBITRO: Sig. Matteo Pastori di Busto Arsizio (ass. sig.ri Iacoletti e D’Amico). RETI: 10’ Johnson Yeboah (RF); nella ripresa all’ 8’ D’Angelo (PM).

NOTE. Ammoniti: Cardone, Corbisiero, Matute, Tramontano (PM); Di Meglio, Fernandes, Velotti (RF).