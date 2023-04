Real Forio 2014, una stagione da record…

E’ stato un campionato lungo, emozionante e da…record. La squadra di mister Angelo Iervolino ha concluso la stagione conquistando la salvezza diretta e totalizzando ben 40 punti.

Mai nella storia del Real Forio si era giunti a tanto (il miglior risultato in termini numerici risale al 2015-16 quando i biancoverdi conclusero il campionato con 39 punti).

Non finisce qui: capitan Accurso e compagni si piazzano al secondo posto per quanto concerne i gol realizzati, fermandosi a quota 42, subito dietro le 53 reti totalizzate dal Real Forio 2014 nel 2016 – 17.L’aver raggiunto la salvezza diretta con ben 40 punti soltanto all’ultima giornata, tra l’altro, ben documenta la complessità dell’attuale campionato, dove alcuna gara è stata mai scontata per via della competitività delle partecipanti.

Dati importanti, che lusingano, e che esprimono soltanto un pezzettino dello splendido ed immenso lavoro svolto da società e staff tecnico nell’attuale stagione nel creare un gruppo fantastico. Chi ha vissuto da vicino il mondo Real Forio è ben consapevole di quanto questi ragazzi valgano almeno 80 punti.

Nella stagione 2020-21 si è giocato un mini girone da aprile a giugno per via del Covid*

*nella stagione 2019-20 il campionato è stato interrotto nel mese di marzo per via del Covid 19.

p.s. i dati del Real Forio non evidenziano che in questo campionato si sono giocate 4 gare in più a causa del girone a 18.