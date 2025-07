Real Forio 2014, l’ex serie A Gianfranco Parlato nuovo allenatore in seconda

Il Real Forio 2014 rafforza il proprio staff tecnico con l’innesto di un profilo di spessore. Il club biancoverde ha annunciato ufficialmente la nomina di Gianfranco Parlato come nuovo allenatore in seconda: sarà lui ad affiancare mister Carlo Sanchez nella guida della prima squadra. Un ritorno in panchina per Parlato, ma soprattutto il prosieguo di un rapporto professionale e umano nato anni fa e consolidatosi stagione dopo stagione.

Parlato non è un nome qualsiasi. Ex difensore centrale, originario di Vico Equense, può vantare una carriera di tutto rispetto nel calcio professionistico. Nella prima metà degli anni Novanta ha collezionato 32 presenze in Serie A con la maglia della Reggiana, con cui ha conquistato anche una storica promozione dalla Serie B. Ma la sua esperienza non si ferma lì: Pescara, Cesena, Ancona, Sambenedettese, piazze calde e importanti che ne hanno forgiato la carriera, sono solo alcune delle tappe di un percorso lungo e ricco. Nel suo palmarès spiccano, oltre al già citato campionato cadetto, la Coppa Italia di Serie C conquistata nel 1991-92 con la Sambenedettese e il primo posto nel girone A di Serie C nella stagione 1997-98 con il Cesena.

Appesi gli scarpini al chiodo, Gianfranco Parlato si è reinventato a bordo campo, portando la sua esperienza in diversi ruoli tecnici. Il debutto da vice allenatore arriva nel 2009 al Legnano, in Lega Pro. L’anno successivo approda al Viareggio, sempre in qualità di secondo. Ma è alla Pistoiese che si sviluppa una parentesi particolarmente lunga e significativa: cinque anni tra Serie D e Lega Pro, durante i quali ricopre l’incarico di osservatore, ampliando così le sue competenze nel settore tecnico.

Il destino calcistico di Parlato e Sanchez si incrocia a San Teodoro. Parlato ricopriva un doppio incarico, quello di allenatore in seconda della prima squadra e tecnico della formazione Under 19. È lì che conosce mister Carlo Sanchez, subentrato in corsa alla guida della prima squadra. Il feeling tra i due è immediato. Nasce una sintonia tecnica e umana che va oltre il campo e che oggi si rinnova all’ombra del Torrione.

“Quando Carlo mi ha contattato per propormi questo ruolo a Forio, non ci ho pensato un attimo”, ha raccontato Parlato in una conversazione telefonica. Poche parole, ma chiare: il progetto lo entusiasma, così come la possibilità di ritrovare un tecnico con cui ha condiviso idee, valori e una visione comune del calcio.

Soddisfatto anche il presidente Luigi Amato, che ha voluto dare il benvenuto al nuovo membro dello staff tecnico con parole di calore e fiducia. Per il Real Forio 2014 si apre così un nuovo capitolo, nel segno della continuità e della competenza, con un duo Sanchez–Parlato che promette solidità, esperienza e una guida sicura per la squadra.