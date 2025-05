Real Forio 2014, l’esodo dei 300: Forio si mobilita per la sfida di Aversa

Sarà una domenica da ricordare per il Real Forio 2014 e per tutta l’isola d’Ischia. Oltre 300 tifosi biancoverdi sono pronti a invadere pacificamente lo stadio “Bisceglia” di Aversa per sostenere la squadra di mister Carlo Sanchez in una sfida che sa di calcio d’altri tempi. Un esodo in piena regola, che testimonia la passione e l’attaccamento di un popolo intero ai colori della propria squadra.

Il match, valido per il girone A del campionato di Eccellenza, non è solo una partita ad alta tensione sportiva. A renderlo ancora più speciale è il duello in panchina tra due fratelli: Carlo Sanchez, alla guida del Real Forio, e il fratello avversario, protagonisti di una sfida familiare che aggiunge emozione a un appuntamento già carico di significato.

Nonostante il periodo complicato – tra impegni lavorativi e attività turistiche in pieno fermento – la risposta dei tifosi è stata straordinaria. Un risultato frutto dell’impegno e della passione di figure chiave come il direttore generale Antonio Milanese e l’instancabile “Zio” Pippo Iacono, che fin dal triplice fischio della semifinale contro il Gladiator si sono spesi per organizzare la trasferta. Il loro entusiasmo ha contagiato tutta la comunità foriana, riunita attorno alla squadra come nelle occasioni più importanti.

Partiranno in tanti dall’isola, mentre altri raggiungeranno Aversa dalla terraferma: un vero e proprio esodo che sottolinea quanto il calcio, a Forio, sia ancora un collante sociale e identitario. Forio c’è. E anche stavolta farà sentire la sua voce.