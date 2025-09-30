Rea: «Il Forio è una corazzata, ma nella ripresa il Pomigliano poteva anche vincerla»

Al termine del pareggio contro il Real Forio, mister Felice Rea ha commentato la prestazione del Pomigliano, analizzando difficoltà iniziali, reazione nella ripresa e prospettive stagionali.

È arrivato questo pareggio contro il Real Forio. La sua squadra è sembrata un po’ in difficoltà all’inizio, poi ha preso le misure e nella ripresa ha tenuto bene il campo, rischiando anche di ribaltarla.

«Sì, siamo partiti un po’ contratti. Di fronte c’era una corazzata: il Forio è una squadra fortissima, allenata benissimo da mister Sanchez. Nel primo tempo abbiamo sofferto il loro coraggio, la loro personalità e la loro tecnica. Poi nel secondo, spinti dall’inerzia e dalla voglia di riprenderla, abbiamo fatto molto meglio. Se qualche episodio ci fosse girato a favore, forse potevamo anche portarla a casa.»

Qualche episodio a favore, magari qualche contatto in area dove avete reclamato un rigore?

«Non mi esprimo, ci sono gli addetti per valutare se ci fosse o meno. L’unica cosa che posso dire è che nelle ultime settimane i contatti dubbi finiscono sempre a nostro sfavore. Ed è questo che dispiace di più: noi ci alleniamo, facciamo sacrifici come tutti, ci priviamo di tanto, e poi non è giusto che certe decisioni arbitrali possano influenzare l’andamento di un campionato. Detto questo, complimenti al Forio: oggi hanno dimostrato ancora una volta la loro forza.»

I complimenti vanno fatti anche al vostro portiere Tramontano, classe 2006, che con due interventi ha salvato il risultato. Penso soprattutto al tiro di Yeboah deviato sul palo.

«Assolutamente sì. Simone è un ragazzo che merita. Viene da un momento molto particolare, ha subito un grave lutto familiare. Lo abbiamo aspettato, ci abbiamo lavorato, e adesso ci sta restituendo tutta la fiducia che gli abbiamo dato. Oggi è stato determinante.»

Alla luce di questo risultato e dei progressi mostrati, che tipo di campionato si aspetta il Pomigliano? Obiettivo playoff o più semplicemente la salvezza con qualche soddisfazione in più?

«Non dobbiamo fare voli pindarici. Guardiamo la realtà in faccia: ci sono squadre attrezzate per fare più di noi. Il nostro campionato dobbiamo portarlo a termine nel miglior modo possibile, confermando i progressi delle ultime settimane e facendo un passo alla volta. Alla fine saranno i risultati del campo a dire dove arriveremo. A parole si può sognare tutto, ma la realtà è che ci aspettano ancora 29 battaglie: c’è tempo per capire dove ci piazzeremo.»