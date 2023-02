ROMA (ITALPRESS) – “Non è solo una questione di reddito di cittadinanza, è una questione di lavoratori sottopagati e precari”. Lo dice il leader M5s Giuseppe Conte nel corso di un punto stampa a Ostia, in vista delle elezioni regionali.

“Ormai – aggiunge – è un precariato selvaggio: vogliono abolire il decreto Dignità e liberalizzare i contratti a tempo determinato. E’ un problema più generale e in questo c’è anche il Reddito di cittadinanza. Io parlo di un governo bipolare, perchè qui abolisce il Reddito di cittadinanza e la stessa ministra Calderone va in Europa e sottoscrive l’introduzione in tutti i paese del Reddito minimo adeguato. A che gioco stiamo giocando?”.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).