RassegnateVi: Enzo proprio “nun c’a fa”! | #4WD

Due giorni fa ho scritto della riapertura della “Dolce Sosta” e del bel messaggio di innovazione e incoraggiamento a continuare a investire e migliorare Ischia che la famiglia Ferrandino ha lanciato con la nuova veste del suo storico locale. Tra le righe, non mi sono certo sottratto dall’evidenziare quanto il rapporto tra tale famiglia e l’attuale sindaco d’Ischia, Enzo Ferrandino, imponga ad entrambi di volare alto e di dare il cosiddetto buon esempio rispetto al rapporto con il territorio e le sue esigenze. L’ho fatto con sincerità e senza alcun retropensiero, che seppur ampiamente giustificato dalla storia recente e dai fatti che l’hanno caratterizzata per entrambi, ho inteso tenere fuori da quell’editoriale.

A distanza di quarantott’ore, purtroppo, vedo non solo che la cosa è passata inosservata per i Ferrandino (e questo poco m’importa), ma sono anche dovuto ritornare con i piedi ben saldi in terra quando l’amico Vincenzo Buono, titolare con la sua famiglia dell’Hotel Noris, mi ha fatto notare (sebbene ci fossi già arrivato da me) che è ripreso il parcheggio selvaggio dei motorini nella strada attigua al suo albergo e da me percorsa ogni giorno più volte, visto che ci abito; e come se non bastasse, è da tempo immemore che all’aiuola alla sinistra dello spazio affissione pubblica non viene dedicato un minimo di manutenzione.A Vincenzo ho fatto presente che all’interno di Via Antonio De Luca siamo messi ben peggio, perché se l’aiuola difronte al suo albergo, per quanto in condizioni schifose, è meno visibile per i passanti, l’intera stradina non è oggetto né di diserbo né di un semplice spazzamento sin dalla notte dei tempi. E quando lui mi ha detto che “la spazzatrice sul Corso Colonna passa più volte al giorno”, è stato fin troppo facile ricordargli che a noi basterebbe un semplice netturbino per una volta a settimana, tra i tanti colonnelli di cui ormai Ischia Servizi è infestata, per evitare di lasciare noi residenti e, soprattutto, le migliaia di passanti diretti a Ischia Ponte in uno stato di igiene e decoro urbano a dir poco pietoso. Tuttavia, è più che lecito pensare che lì abita Davide Conte, che non è “del bottone” e contesta l’amministrazione comunale ogni qualvolta necessario, per cui vale la logica del “muoia Sansone con tutti i Filistei”, per il parcheggio selvaggio dei motorini così come per lo spazzamento. E sempre a proposito di Ischia Servizi, stiamo vedendo alcuni volti nuovi in servizio. Si parla di assunzioni tramite una società di lavoro interinale, ma le logiche le conosciamo e siamo certi sia della riconducibilità clientelare di ciascuno sia della sua stessa forza, considerato che tali nuove maestranze pare abbiano immediatamente scavalcato alcuni tra i dipendenti storici che ambivano a mansioni un tantino più comode che, invece, sono state loro precluse per favorire, invece, le new entry.

Ecco, quando auspicavo un “salto di qualità” di Enzo Ferrandino nel suo ultimo biennio da sindaco, mi riferivo anche e principalmente alla capacità di agire al di sopra di ogni legittimo sospetto, volando alto e tenendosi lontano da certe scelte di bottega come dalle solite vendette, insignificanti almeno quanto il suo operato sino ad oggi. E’ evidente, fino a prova contraria, che tale forma di nobiltà d’animo politica non sia nelle sue corde, mentre gli riesce molto più facile e naturale continuare a dividere figli e figliastri, creando due leghe: una per i concittadini di serie A (compiacenti e ossequiosi), l’altra per quelli di serie B (assertivi, pensanti e, all’occorrenza, critici).

E non fateVi illusioni: a nulla serve l’assenza ingiustificata di tre consiglieri comunali in occasione della recente approvazione del consuntivo, visto che non ci sono attributi sufficienti in circolazione per compiere scelte coraggiose. E chest’è!