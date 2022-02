Rarità occupazionale | #4WD

Il boom edilizio legato ai bonus elargiti dal governo centrale a cavallo del Covid hanno fortemente rivalutato la figura dell’operaio “di frauca”: dal manovale al capo mastro, passando per il carpentiere, sono tantissimi quelli ritornati alla corte di questa o quell’impresa, approfittando del momento propizio in termini di commesse per ottenere contributi e stipendi ben più interessanti di altri settori ugualmente diffusi sul territorio ischitano. Naturalmente sono state anche le imprese a giovarne: difficilissimo, almeno sull’Isola, trovarne di disponibili e/o organizzate a gestire più di un cantiere contemporaneamente; e lo stesso vale per le aziende collegate all’indotto (elettricisti, frigoristi, serramentisti etc.). Anche i materiali edili vanno a ruba, proprio come le forniture correlate (condizionatori, materiale elettrico pompe di calore etc.), tant’è che l’ultimo provvedimento del Consiglio dei Ministri considera un rincaro del 20% dei prezzi ufficialmente riconosciuti, proprio tenendo conto dell’aumento non irrilevante delle materie prime e della proporzionale riduzione delle disponibilità in deposito.

Nel settore del turismo, invece, cameriere ai piani e personale di sala e bar sono improvvisamente diventati merce rarissima. Già lo scorso anno molte strutture ricettive di casa nostra hanno dovuto fare ricorso a forza lavoro non ischitana e, talvolta, neppure campana. Sicuramente il reddito di cittadinanza ha recitato una parte da protagonista in questo scenario, ma adesso sembra proprio che la scelta di aver preso altre strade per molti ex lavoratori del turismo stia creando non pochi problemi a tantissimi alberghi, costretti in diverse occasioni a concedere ben oltre il dovuto pur di coprire i profili necessari a cominciare la stagione.

A cosa andiamo incontro proprio non lo so: ma, a meno di sorprese da conflitti bellici o altra sopravvenienza negativa, Ischia quest’anno dovrebbe tornare al tutto esaurito in ogni ordine di posti.