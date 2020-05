Rapita, ben trattata e anche convertita | #4WD

Le immagini del ritorno in patria dell’attivista Silvia Romano (al secolo Aisha), vestita con tanto di jilbab e intenta a precisare che nel corso della prigionia non avrebbe subito violenze e costrizioni (come se non fosse abbastanza restare sequestrata così a lungo e in certe condizioni di vivibilità), riportano alla mente il pensiero di Oriana Fallaci, che nel suo “La rabbia e l’orgoglio” presagì in tempi non sospetti una sorta di possibile colonizzazione musulmana dell’occidente. Così come il mio amico Carlo, in una mail inviatami a tarda ora e letta solo poco fa, mi ricordava una citazione dell’intellettuale saudita Abel Rahman al Rashed: “Non tutti i musulmani sono terroristi ma tutti i terroristi sono musulmani”.

Vi confesso che il suo nuovo arabian style mi ha dato alquanto fastidio. Poi ho pensato: quanto avresti resistito tu dei suoi diciotto mesi in quelle condizioni, prima di giungere a un compromesso coi tuoi aguzzini e venire liberato poi dall’intelligence a fronte di chissà quale corrispettivo o mediazione ignoti ai comuni mortali?

Silvia-Aisha, va ricordato, non è stata certo ospite di musulmani perbene (ce ne sono tanti al mondo, sia chiaro) ma di delinquenti matricolati e fortunatamente non trasformatisi in assassini come in altre occasioni, dai quali ha appreso con chiarezza -riportandolo nelle sue dichiarazioni a caldo- che di certo il suo rapimento puntava a fruttar loro danaro. Quello che non torna, né a me né a Carlo, è che si sia convertita all’islam in mezzo a gente che niente ha a che fare con la fede vera, ma solo col fanatismo e la violenza allo stato puro. Qualcuno ipotizza sia addirittura incinta, dopo aver sposato uno dei suoi carcerieri. Speriamo che almeno questa sia una bufala, anche se ricordando le numerose foto prima del rapimento, in canottiera e particolarmente asciutta, vederla oggi un po’ più in carne dopo diciotto mesi di prigionia desta qualche legittimo sospetto.

Tuttavia, contenta lei…