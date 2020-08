Rapinato un commerciante di Ischia Ponte. Il colpo messo a segno da tre sconosciuti abilmente camuffati

Paolo Mosè | Compiuta una rapina con le classiche modalità: arma in pugno per intimidire la vittima. Gli inquirenti ritengono che sia stata utilizzata una perfetta imitazione di una pistola automatica priva di tappo rosso. Il colpo è stato messo a segno in danno di un operatore commerciale di Ischia Ponte, il quale dopo aver chiuso l’attività stava per raggiungere l’abitazione, quando all’improvviso sono comparsi dal nulla tre individui. Abilmente camuffati, utilizzando – si presume – qualche maschera per occultare in modo da sigillare ogni possibilità di riconoscimento.

L’agguato vero e proprio è avvenuto a pochi metri dall’abitazione del commerciante, in un angolo non molto illuminato, e questo ha fatto sì che tutto avvenisse in modo più sicuro e tranquillo per i malviventi. I quali ben sapevano che l’uomo avesse con sé l’incasso della giornata. Per la verità non molto ricco in numero di banconote. Da una prima stima si parla di una somma che si aggira sui 600 euro. Poca roba rispetto al rischio che hanno affrontato e che si sarebbe cristallizzato una volta identificati e consegnati alla giustizia. Le pene per queste iniziative sono abbastanza pesanti e che conducono dietro le sbarre chi si macchia di rapine con la ipotesi di aggravante. Rimane in carcere un bel po’ di anni in attesa di uscire quando si è un po’ più vecchi, se dimostra di essere un detenuto modello.

Le indagini sono condotte dalla squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Ischia, a cui si è rivolto il commerciante. Che ha chiesto aiuto dopo pochi minuti dall’aggressione. Ancora scosso nel raccontare ciò che gli era accaduto. Da quanto trapela dallo stretto riserbo investigativo, la vittima non sarebbe stata molto utile per le indagini, non avendo potuto spiegare minuziosamente la dinamica della rapina, qualche particolare anche insignificante, ma capace per indirizzare gli investigatori a scoprire l’identità di questi tre personaggi oggi sconosciuti.

Si fanno delle ipotesi e non è da escludere che a compiere il gravissimo gesto possano essere stati anche dei personaggi locali. I quali avrebbero ideato il colpo proprio in questo periodo per scaricare su alcuni villeggianti la responsabilità di un colpo che ha prodotto ben poca cosa. I rapinatori più esperti hanno una capacità diversa di “confrontarsi” con la vittima da spogliare. Svolgono tutta un’attività di “intelligence” per conoscere il momento propizio per entrare in azione ed in una determinata data, quando l’incasso può essere più ricco.

INDAGINI SERRATE

L’altra sfortuna, nel senso stretto letterale della parola, è che in quell’ambito ove è avvenuta l’aggressione non vi sono telecamere, che potevano aiutare gli investigatori a trovare quel minimo indizio che potesse consentire di iniziare su un punto fermo la ricerca dei malviventi. Invece tutto passa sulle dichiarazioni, sui ricordi del commerciante. Ciò non significa che le indagini non sono serrate. Tutt’altro. E’ un fatto considerato gravissimo e come tale deve essere affrontato e nel minor tempo possibile risolto, anche se qui non siamo dinanzi ad una refurtiva, ad oggetti che possono essere utili eventualmente si proceda a qualche perquisizione domiciliare nelle abitazioni di coloro che vengono definiti soggetti con pregiudizi di polizia.

Ma non viene scartata neanche l’ipotesi che a compiere la rapina possano essere partenopei. Giovani già collaudati nei colpi messi a segno in strada per rubare qualche Rolex o per rapinare qualche persona indifesa e incapace di reagire. Come in questo caso. E si dimostra utilissima l’attività di prevenzione che è stata svolta nelle settimane scorse con le migliaia e migliaia di persone controllate. Molte delle quali con precedenti di polizia per reati specifici. Uno screening di coloro che potenzialmente possono essere gli ideatori viene svolto dagli uomini della polizia giudiziaria. Con una certa celerità, anche per evitare che dopo il colpo siano già spariti raggiungendo la terraferma nel caso in cui i responsabili siano i cosiddetti potenziali villeggianti di Ferragosto.

L’altra ipotesi che è battuta con insistenza va nella direzione di ricercare tra i pregiudicati più eclettici nel commettere reati contro il patrimonio e le persone tra coloro che vivono stabilmente sull’isola d’Ischia. E’ un lavoro che ha bisogno di tempo e perché no di qualche colpo di fortuna. Per chiudere il cerchio acquisendo elementi indiziari gravi, necessari al pubblico ministero per richiedere una ordinanza di custodia cautelare al giudice per le indagini preliminari.

Nella ricostruzione si osserva che i responsabili del colpo abbiano in qualche modo monitorato l’attività commerciale e il suo titolare per alcuni giorni. Per capire le abitudini, soppesare il giro d’affari, quanto riusciva a incassare in una giornata. Una strategia mirata prima di entrare in azione, e lo hanno fatto stabilendo dapprima quando procedere e bloccare il commerciante. Farsi consegnare il denaro dell’incasso della giornata. Mostrando ovviamente un’arma pronta a “sparare” colpi a salve. E fuggire tranquillamente, ben sapendo che sarebbe stato difficile per la vittima mettersi in contatto con le forze dell’ordine per chiedere l’intervento e assicurare alla giustizia i responsabili. Stando alle indiscrezioni, il telefonino sembra sia stato prelevato dai rapinatori prima di allontanarsi a passo svelto e man mano che si assicuravano la certezza di non essere identificati, si sono letteralmente spogliati di tutto ciò che era indispensabile per non essere identificati.