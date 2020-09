Rapina all’anziana signora, arrestato un giovane ischitano. Confessa e va ai domiciliari

Paolo Mosè | Il ventiduenne ischitano che si è macchiato di un grave episodio che si è consumato nella centralissima via Sogliuzzo ad Ischia, è attualmente agli arresti domiciliari su disposizione del tribunale di Napoli ove era stato condotto per essere giudicato con rito per direttissima. Gli stessi giudici non hanno però convalidato l’arresto in flagranza di reato come era stato richiesto dai difensori di fiducia dell’imputato, gli avvocati Antonio Rumolo e Gennaro Scotti. Richiamando la giurisprudenza della Cassazione che sul merito è stata abbastanza chiara nel definire quando sussiste la fragranza e quando questa non è palesemente dimostrabile. Questa vicenda può essere raccontata benissimo riprendendo alcuni passaggi del provvedimento cautelare che pone il B.R. in detenzione domiciliare. A questa decisione il collegio ha ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento, ma al tempo stesso si è pronunciato sulla richiesta cautelare avanzata dalla pubblica accusa in udienza in considerazione dalle ipotesi più grave contestata, ovverosia di tentata rapina aggravata: “«Perché per procurarsi un ingiusto profitto, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della borsa detenuta a tracolla da (omissis) mediante violenza consistita nel far rovinare al suolo la predetta persona offesa che poi colpiva con calci alla testa e al petto, non verificandosi l’evento per cause indipendenti dalla sua volontà. Con l’aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di una persona ultrasessantacinquenne».

E’ altresì indagato per la ipotesi di lesioni aggravate: «Perché, al fine di commettere il delitto di cui alla tentata rapina e con la condotta violenta ivi descritta cagionava a (omissis) lesioni personali consistite in “traumatismo della testa”, giudicate guaribili in giorni cinque».

Nell’ordinanza emessa dal collegio viene spiegato quali sono le circostanze che consentono di ravvisare un comportamento grave da parte dell’indagato, i cui atti sono stati trasmessi al pubblico ministero per il prosieguo dell’inchiesta.

TESTIMONE OCULARE

Per il collegio del tribunale «sussistono a carico dell’imputato i gravi indizi di colpevolezza dei reati a lui ascritti in rubrica, come evincibile dal verbale di arresto, dagli atti ad esso allegati e dalle dichiarazioni rese in udienza dall’ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all’arresto».

Ed ancora si legge nell’atto emesso dal tribunale, che si sofferma in modo particolare sulla ricostruzione dei fatti: «Il 3 settembre 2020 alle ore 11.56 una testimone segnalava telefonicamente ai carabinieri del Comando Compagnia di Ischia che stava seguendo un soggetto che poco prima si era reso responsabile di uno scippo ai danni di un’anziana signora nei pressi del cinema Excelsior di Ischia; la donna riferiva che la malcapitata, non avendo mollato la presa della borsa, veniva scaraventata a terra e prese a calci alla testa e al petto fino a quando l’aggressore, a fronte della resistenza della vittima si dileguava in direzione della pineta poco adiacente. Acquisita l’informazione, gli operanti raggiungevano la testimone che aveva seguito il giovane senza mai perderlo di vista, e lo fermavano su indicazione della donna, che dichiarava di riconoscerlo anche perché l’aveva già conosciuto (prestava servizio di manutentore per una cooperativa ubicata nei pressi della sua abitazione), traendolo in arresto».

IL RACCONTO DELLA VITTIMA

Di seguito l’ordinanza si sofferma sulle condizioni della donna aggredita: «La vittima dell’aggressione, identificata in (omissis) veniva condotta in ospedale dove i sanitari riscontravano un “traumatismo della testa” con prognosi di giorni cinque. Nelle sommarie informazioni rese dalla testimone confermava quanto riferito oralmente agli operanti, dichiarazioni a conferma rendeva la persona offesa: “Mi accorgevo che la borsa a tracolla la stava tirando un ragazzo con occhiali da sole e cappello tipo baseball, cercavo di fare resistenza avvinghiando le mani a difesa del volto e del corpo, stringendo contestualmente la tracolla per non farmela prendere, ma questo me la tirava più forte, tanto è vero che rovinavo a terra ed il giovane continuava a colpirmi con calci alla testa e al petto. L’aggressione seppur è durata pochi minuti ma mi è sembrata una infinita, solo grazie al passaggio di un furgone vicino a noi, questo mollava la presa, facendomi sbattere la testa nel manto stradale, che riconosco l’odierno imputato quale autore dell’aggressione subita”».

LA CONFESSIONE

Determinante l’udienza di convalida, allorquando lo stesso imputato è stato sentito dai giudici. Il B.R. ha avuto un comportamento estremamente collaborativo con l’autorità giudiziaria, tant’è vero che i giudici ne riportano le dichiarazioni rese: «All’udienza di convalida, il prevenuto confessa gli addebiti, adducendo giustificazione di natura economica. Ciò posto, certamente sussistono a carico dell’imputato i gravi indizi di colpevolezza di entrambi i reati contestati. B.R. è stato riconosciuto quale autore della tentata rapina sia dalla testimone oculare che dalla stessa vittima. Il riconoscimento effettuato dalle due donne è particolarmente attendibile, perché entrambe hanno avuto un prolungato contatto visivo con il malvivente, riuscendo in tal modo a coglierne le caratteristiche somatiche e di abbigliamento; inoltre la teste non lo ha mai perso di vista dal momento del fatto e già lo conosceva, sia pure di vista; il riconoscimento è poi estrinsecamente confermato oltre che dalla stessa testimone, reciproca conseguenza, dall’intervento degli operanti che hanno sorpreso il B.R. su indicazione della teste che non l’aveva mai perso di vista; infine l’imputato ha ammesso gli addebiti. In punto di qualificazione giuridica del fatto, si condivide l’impostazione del pubblico ministero, secondo cui deve ravvisarsi il reato di tentata rapina aggravata e non di furto con strappo».