Ranieri “Il futuro allenatore della Roma? Cerchiamo uno bravo”

ROMA (ITALPRESS) – “Il profilo del futuro allenatore? Stiamo cercando uno bravo. Speriamo di non sbagliare”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Claudio Ranieri in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Braga in Europa League, parlando della scelta sull’allenatore che guiderà la squadra giallorossa nella prossima stagione. E sul suo futuro ruolo da dirigente: “Mi sto impegnando 50% e 50%. Ho dei giocatori meravigliosi che mi lasciano una certa serenità nel poter pensare anche al futuro. Con la proprietà e Ghisolfi stiamo pensando a tutto: al presente e al mercato. Il futuro allenatore oggi non è la priorità, ci stiamo pensando, non posso negarlo, ma non siamo ancora entrati nelle specificità su chi e come. Ci pensiamo e ci aggiorniamo: questo è importante”, ha aggiunto l’allenatore. Ora, però, testa al Braga. “Ho recuperato tutti, tranne Cristante. Dovbyk e Celik sono a disposizione – fa il punto Ranieri – Soulè? E’ il futuro, dopo un anno meraviglioso è arrivato alla Roma e pensava di fare le stesse cose. Ma ora gli avversari lo conoscono e anche il cambio di squadra ha pesato. Io e il club contiamo molto su di lui e cercheremo di tirargli fuori il meglio che ha dentro di sè”. Su Pellegrini: “Non ci ho ancora parlato sotto l’aspetto contrattuale e non so cosa voglia fare in futuro, ma è un ragazzo che merita e lo vedo più sereno. Questa è la cosa più importante, si sta allenando bene e sta ritrovando la sua autostima”, ha aggiunto Ranieri.

