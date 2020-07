Randagio in spiaggia, l’appello di Gianmarco Di Meglio

Mentre il comune fa inutile e dannosa propaganda sia strumentalizzando i disabili sia sperperando danari per non richiesti interventi, sulla spiaggia di Ischia, da giorni, c’è un cane randagio che va raccolto e messo sotto custodia per la sicurezza di tutti

L’appello arriva da Gianmarco Di Meglio: “Volevo segnalare questo cane pericoloso ed aggressivo che da giorni stanzia sulla spiaggia di San Pietro, l’animale ha il collare ma non si fa avvicinare, ringhia e morde. Sono stati chiamati e sono intervenuti protezione civile e vigili urbani che dopo vari tentativi sono andati via senza riuscire a far nulla dicendo che loro non possono fare oltre.

Chiedo cortesemente la risoluzione del problema per il bene del cane e di tutti noi, bimbi in primis.”