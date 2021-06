Ramsey e Roberts, Galles batte Turchia 2-0

BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – Il Galles spreca un calcio di rigore, ma vince 2-0 contro la Turchia e si porta a quattro punti nella classifica del girone A degli Europei. Luci e ombre per Gareth Bale che regala l’assist dei due gol vittoria, ma sbaglia un penalty e deve ancora rimandare l’appuntamento col primo sigillo del torneo. Decidono i gol di Roberts e Ramsey che è il protagonista delle tre principali occasioni da rete del Galles nel primo tempo. La prima al 6′: l’ex Arsenal si libera di Soyuncu in area e trova la risposta di Cakir sul primo palo. La più clamorosa al 24′: Bale verticalizza, Ramsey taglia in posizione regolare ma a tu per tu con Cakir calcia alle stelle. L’occasione buona per il vantaggio si registra solo al 43′ e si ripete sull’asse dei due calciatori più rappresentativi del Galles: Bale premia ancora con un lancio millimetrico l’inserimento di Ramsey che stavolta non può sbagliare e firma l’1-0 che punisce una Turchia ancora una volta rinunciataria e poco pericolosa in zona gol. Non è un caso che le prime occasioni della Turchia siano prodotto di un calcio d’angolo. Al 30′ cross al centro, il difensore del Sassuolo Ayhan svetta, ma trova il salvataggio di Morrell. Al 54′ altro corner pericoloso: stavolta è Yilmaz a sbagliare a botta sicura al centro dell’area in sforbiciata. Al 60′ il Galles spreca la chance di chiudere i giochi. Fa tutto Bale: guadagna il rigore per un fallo di Celik in area, ma calcia alle stelle dagli undici metri. Prove di assedio per la Turchia che si affida all’estro di Cengiz Under, apparso meno ispirato rispetto alla prova dell’Olimpico contro l’Italia. L’ultima occasione però è per Demiral all’87’: ancora un corner, stacco dello juventino ma Ward si supera e protegge il risultato. Nel finale c’è spazio anche per nervosismo e un accenno di rissa. Ma soprattutto c’è spazio per il 2-0: Bale sguscia via sulla linea laterale e scarica per Roberts che firma il raddoppio definitivo dopo 5′ di recupero.

(ITALPRESS).