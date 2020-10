RAMPOGNATO. Anna Di Meglio: “L’avv. Cellammare è un diffusore di notizie false”

La battaglia per il voto di Lacco Ameno si accende anche tra gli avvocati.

Dopo la replica dell’avvocato Francesco Cellammare al nostro articolo, arriva un’altra replica. Una replica e una testimonianza diretta che merita attenzione.

Prima di leggere, però, le parole dell’avvocato Anna Di Meglio, chiamata in causa da Cellammare, è opportuno fare una precisazione sulla presenza o meno dell’avvocato Castellano. Cellammare dice che non era presente, Anna Di Meglio conferma la sua presenza e noi, oltre a confermare la sua presenza, aggiungiamo che i noti rapporti tra l’avvocato Castellano con gli avvocati Trani, Antonio e Sergio entrambi legati alla lista Pascale per fatti emersi in questi giorni, confermano i nostri dubbi sulle loro attività presso la cancelleria del Tribunale di Ischia.

Ma veniamo ai fatti: «L’avv. Cellammare – scrive Anna Di Meglio – è un diffusore di notizie false e tendenziose con una condotta che non è confacente ai principi di deontologia forense. Nella vicenda relativa alla visione degli atti elettorali del Comune di Lacco Ameno non sono mai entrata, non ho chiesto di visionarli, non ho partecipato alla consultazione dei documenti. Mi sono trovata nell’aula di Udienza del Tribunale per conferire con la Direttrice dottoressa Anna Maria Conte e non mi sono intromessa nella consultazione che gli avvocati Cellamare, Castellano, Mario Di Meglio stavano operando, perché sono del tutto estranea alle elezioni comunali di Lacco Ameno. L’avv. Cellammare, piuttosto, vuole con una gratuita polemica stornare la attenzione dal suo comportamento, gravemente censurabile, per il quale è stato ripreso con forza pubblicamente – evidenzia l’avvocato Di Meglio -dalla dottoressa Conte; egli, infatti, invece, di interessarsi di verificare il numero di elettori che abbiano espresso il voto, stavano annotando i nomi di coloro che invece non hanno votato il 20 ed il 21 Settembre u.s., con il chiaro obbiettivo di consentire a chi avesse avuto quello elenco di intervenire sugli elettori astenutisi dal voto nell’evidente scopo di indurli a votare. La dr.ssa Conte, consapevole del suo dovere di ufficio di evitare ogni interferenza che mini la libertà di coscienza dell’elettore – continua Di Meglio -, ha rampognato il Cellammare, marito della responsabile del Servizio elettorale di Laccio Ameno, e gli ha tolto il foglio con gli appunti. Infatti, costoro erano stati abilitati alla sola visione degli atti senza estrarre copia. L’avvocato Cellammare non ne esce bene dalla vicenda, avrebbe fatto bene a non coinvolgermi con gratuita polemica in un contesto cui sono stato del tutto estranea».

Rileggiamo il passaggio più grave: “stavano annotando i nomi di coloro che invece non hanno votato il 20 ed il 21 Settembre u.s., con il chiaro obbiettivo di consentire a chi avesse avuto quello elenco di intervenire sugli elettori astenutisi dal voto nell’evidente scopo di indurli a votare» e ancora «La dr.ssa Conte, consapevole del suo dovere di ufficio di evitare ogni interferenza che mini la libertà di coscienza dell’elettore ha rampognato il Cellammare, marito della responsabile del Servizio elettorale di Laccio Ameno, e gli ha tolto il foglio con gli appunti».

Ora la guerra è tra i presenti in quella aula di Tribunale. La parola di Cellammare contro quella di Anna Di Meglio. E alla luce di tutto quello che abbiamo visto e raccontato, beh, crediamo alla versione di Anna!