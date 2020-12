RaiUno. Ischia con “A vattut e l’asteco” conquista l’Eredità!

La nostra isola continua a tenere banco anche nei programmi di intrattenimento delle reti nazionali. Non è passata inosservata, infatti, la particolarissima domanda posta durante il seguitissimo gioco TV preserale “L’Eredità” condotto da Flavio Insinna, una domanda che ha acceso un enorme faro sulla nostra storia più vera ed antica.

Protagonista della domanda era la nostra tradizionale “Vattut e l’asteco”. Sì, avete letto bene: su RaiUno è sbarcata la nostra danza popolare legata, visceralmente, alle nostre tradizioni.

Il quesito recitava: “A Ischia, a vattut’ e ll’astreche” è una danza popolare che accompagna quale occupazione tradizionale?” e aveva queste quattro opzioni: “riparazioni reti da pesca”, “corteggiamento dai balconi”, “costruzione di un tetto” e “raccolta dei pomodori”.

Una domanda molto particolare e per intenditori, che ha visto incorrere in errore più di un concorrente, ma non il campionissimo Massimo Cannoletta che ha così aggiunto 20mila euro al suo montepremi di giornata, Lo ricordiamo, per chi non seguisse quotidianamente il gioco preserale di RaiUno, che Massimo Cannoletta al momento ha vinto circa 300mila euro riuscendo non solo a costruire un bel montepremi durante il quiz, ma, soprattutto, a risolvere la tanto sudata “ghigliottina”, il terribile quiz finale che tiene col fiato sospeso migliaia e migliaia di telespettatori che tentano di indovinare, con il campione, la parola segreta che ben si collega a tutti gli indizi.

Una bella pubblicità per la nostra isola che, così, continua a destare curiosità e stuzzicare la fantasia.