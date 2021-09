Raia ha bisogno dell’aiuto di un legale per la concessione della Colombaia! 10000 euro per l’incarico di supporto al RUP

Incredibile ma vero! Sono trascorsi oltre due anni da quando l’Amministrazione Del Deo aveva deliberato di affidare in concessione a terzi la “Colombaia” a titolo oneroso. Rimangiandosi la precedente decisione di concederla in comodato gratuito. Ebbene, da allora quel progetto è rimasto lettera morta. Incagliatosi nelle secche foriane… Non solo, oltretutto Del Deo aveva deciso di ignorare una sontuosa offerta pervenuta nel 2018 dalla casa di produzione cinematografica statunitense Oscar Generale Procuctions, che proponeva davvero un progetto di respiro internazionale per far tornare la villa che fu di Visconti agli antichi fasti. Proposta snobbata dal sindaco. Altro che valorizzazione della villa! Chissà cosa ha in mente Del Deo…

Ebbene, adesso arriva un’altra chicca. Dopo anni di impasse, il rup nominato per curare la procedura di affidamento, l’arch. Marco Raia, ha bisogno dell’immancabile supporto! Un supporto legale, oltretutto. Cosa temono negli uffici comunali?

Sta di fatto che a settembre 2021, Raia richiama quella delibera di Giunta del giugno 2019 che stabiliva di «dare avvio alle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento dietro corrispettivo, e dunque a titolo oneroso, della Villa Colombaia in località Zaro al fine di favorirne il potenziamento e la valorizzazione, destinandola principalmente a Polo Culturale relativamente ai seguenti indirizzi: attività culturali, gestione degli spazi espositivi, attività di formazione, conservazione e valorizzazione del territorio e dei beni culturali, eventi e manifestazioni; dare atto che l’affidamento nei sensi sopra descritti avrà una durata commisurata al raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario dell’iniziativa, comunque non superiore a 20 (venti) anni, e che la stessa potrà essere effettuata solo ed esclusivamente per lo svolgimento di attività ed eventi».

Ebbene, adesso Raia scrive che «si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico di supporto al Responsabile del procedimento, onde conseguire, nei tempi e con le modalità ritenute migliori, gli obiettivi posti».

E cosa ha fatto finora Raia? Del resto quel riferimento ai «tempi e modalità ritenute migliori» fa intuire che al comune di Forio intendono prendersela comoda, lasciando inutilizzato un bene che è costato caro ai foriani. Ma non si è perso già abbastanza tempo? Ovviamente Raia, dopo aver consultato i colleghi dirigenti, ha ricevuto attestazione circa «l’impossibilità da parte del personale tecnico in organico presso le competenti aree del settore a svolgere le prestazioni professionali di che trattasi».

E così Raia è ricorso alla trattativa diretta sul Mepa partendo dall’importo base di 8.000 euro oltre Cassa e Iva. Contrattando con l’avv. Alessandro Barbieri, la cui offerta è stata di 7.500 euro netti. La spesa totale ammonterà dunque a 10.150 euro.

Se non ci fosse da piangere per i contribuenti foriani, verrebbe da ridere. Raia non può occuparsi della procedura senza l’aiuto di un legale. Ma allora perché faceva riferimento al personale tecnico in organico, non disponibile? A che serve nominare un rup se questi non è in grado di assolvere da solo al compito, come sta avvenendo sempre più spesso? Ma nella vicenda della “Colombaia” sembra proprio che al comune di Forio si siano “incartati”. A meno che Del Deo non cerchi di arrampicarsi sugli specchi per concretizzare chissà quale progetto… Intanto la triste storia della villa che fu di Visconti si arricchisce di un altro capitolo certamente poco edificante per gli occupanti del “palazzo”.