Rai, Falco (Corecom): Soddisfazione per nomine Orfeo e Di Mare

“Le nomine di Franco Di Mare, quale nuovo direttore di Rai Tre, e Mario Orfeo alla direzione del Tg3 sono motivo di grande soddisfazione per i giornalisti e per l’intero comparto della comunicazione in Campania”. Lo ha dichiarato il presidente del Corecom Campania, Domenico Falco, commentando nomine approvate dal Consiglio d’Amministrazione della tv pubblica, su proposta dell’amministratore delegato. “La scelta dei vertici Rai di investire su due professionisti che hanno dimostrato nel corso di tutta la loro carriera di privilegiare un’informazione di qualità, scevra da ogni forma di condizionamento e improntata sempre all’approfondimento delle notizie al servizio dei telespettatori, si rivelerà di sicuro vincente. Ai due neo direttori partenopei giunga il mio personale augurio di buon lavoro e quello di tutti i colleghi che da oggi faranno il tifo per loro”.