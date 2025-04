Raggira gli acquirenti vendendo un immobile da demolire. Il Comune di Barano “complice”

Un caso clamoroso ed emblematico di come viene gestita la materia edilizia

Un autentico “bidone” dalle conseguenze drammatiche. Due coniugi, oggi anziani, hanno dovuto lasciare l’immobile acquistato anni fa a Barano per 330.000 euro perché abusivo e oggetto di demolizione da RESA. Circostanza all’epoca taciuta dalla venditrice. E l’aspetto più grave è che in questa vicenda è risultato “complice” anche il Comune di Barano, che aveva rilasciato un permesso di costruire in sanatoria che non poteva essere rilasciato. Dunque l’Ente si ritrova citato in giudizio insieme alla venditrice e alla figlia e dovrà comparire dinanzi al giudice della Sezione Distaccata di Ischia il prossimo 15 luglio. Un “caso limite” dei pasticci che si sono verificati negli anni e che gli uffici comunali hanno contribuito a complicare.

Nell’atto di citazione degli avvocati Rosario Piombino e Giuseppina Rendina di Napoli che difendono gli sfortunati coniugi si ripercorrono i fatti. Ad iniziare dal dicembre 2005, quando nel contratto preliminare di vendita del fabbricato su due livelli «si dava atto che per l’immobile pendevano presso i competenti uffici comunali due istanze di condono», ma non delle circostanze ben più gravi. E come sovente accade, ai soli fini fiscali il prezzo dichiarato sarebbe stato di 60.000 euro, mentre quello reale sarebbe rimasto di 330.000.

Nel preliminare sottoscritto anche dalla figlia, la venditrice «dichiarava e garantiva ai promittenti acquirenti che i beni promessi in vendita fossero liberi da pesi e trascrizioni o iscrizioni comunque pregiudizievoli».

DUE CONDONI PENDENTI

A marzo 2006 veniva acquistata la proprietà e in sede di rogito venivano menzionate le domande di condono edilizio pendenti sull’immobile. La parte venditrice dichiarava che «in epoca antecedente al 31.12.1993 veniva realizzato il fabbricato a due piani fuori terra in assenza di titoli abilitativi per cui in data 23.2.95 veniva richiesta al comune di Barano di Ischia ex L. 724/94 concessione in sanatoria e si provvedeva a pagare la relativa oblazione e gli oneri concessori, il tutto come risulta dall’atto notarile». Ancora, che in epoca antecedente al 31.03.2003 venivano realizzate sistemazioni esterne «in assenza di titoli abilitativi per cui in data 10.12.2004 veniva richiesta al comune di Barano di Ischia concessione in sanatoria ex L. 326/2003 e si provvedeva al pagamento della relativa oblazione».

Nella “Dichiarazione di responsabilità” dichiarava «che le chieste concessioni in sanatoria non hanno avuto definizione alcuna e, sino ad ora, non si è avuto alcun atto di accettazione o diniego delle stesse; di aver eseguito i giusti calcoli in dipendenza delle tipologie di abuso. Resta a carico di parte acquirente la definizione delle relative pratiche, fino all’ottenimento della concessione in sanatoria». L’unica consapevolezza dei coniugi era dunque la pendenza delle pratiche di condono.

LE CONDANNE TACIUTE

Invece, nel 2014 la prima doccia fredda: apprendevano che la venditrice «era stata condannata, venti anni prima del rogito, per ben due volte per abusi edilizi commessi sull’immobile compravenduto». Per l’esattezza una prima volta nel 1994 per la realizzazione del manufatto su due livelli e la seconda nel 1998, per averlo completato, e sempre a seguito di patteggiamento. Il che esclude che potesse esserne all’oscuro al momento della stipula del contratto. Questa circostanza però era stata taciuta in sede di trattative e al momento della firma sia del preliminare che del contratto definitivo.

Con l’ultima sentenza il giudice ordinava la demolizione e nel 2013 la Procura di Napoli si attivava emettendo l’ingiunzione a demolire RESA. Come riporta l’atto di citazione «Solo con l’ingiunzione a demolire tra le mani e la diffida ad ottemperare la venditrice avvisava gli acquirenti che sull’immobile pendeva un ordine di demolizione». Un po’ tardi…

LA SANATORIA “VIRTUALE”

In questa fase entrava in scena il Comune di Barano, che su richiesta degli acquirenti a novembre 2016 rilasciava permesso di costruire in sanatoria con espressa esclusione delle opere oggetto dell’istanza di condono edilizio ex legge 326/2003.

Scrivono i legali: «Le parti attrici con il titolo in sanatoria pensavano, in questo modo, di aver sanato l’immobile abusivo. E invece così non è stato! Emergeva, difatti, che è stata taciuta agli odierni attori non solo l’esistenza della sentenza di patteggiamento contenente l’ordine di demolizione dell’immobile compravenduto, ma è stata taciuta dalla venditrice anche la falsa dichiarazione di ultimazione dei lavori contenuta nella istanza di condono del 23.02.1995 protocollata dalla figlia della venditrice, la quale, a sostegno della domanda di sanatoria dichiarava che le opere erano ultimate entro il 31.12.1993 (termine ultimo previsto dalla legge n. 729/1994 entro cui l’opera doveva essere ultimata)».

Quest’ennesimo falso emergeva allorquando la venditrice, con incidente di esecuzione del 2018 chiedeva al Tribunale di Napoli la revoca dell’ordinanza ingiunzione RESA producendo il permesso in sanatoria n. 18/2016 rilasciato alla nuova proprietaria. Inoltre madre e figlia ottenevano dal Comune un’attestazione con la quale veniva dichiarato «che il p.d.c. n. 18/2016 è stato rilasciato per le opere sanzionate con l’ingiunzione di demolizione RESA n. 145/98 e che tale permesso era relativo proprio all’istanza di condono presentata in data 23.02.1995 ai sensi della legge 724/94».

In sostanza «il Comune di Barano d’Ischia attestava che il p.d.c. in sanatoria “copriva” gli abusi oggetto dell’istanza di condono depositata dalla figlia della venditrice». Tesi sconfessata prima dalla Procura e poi dal Tribunale e dalla Corte di Cassazione. Dopo il parere contrario del pubblico ministero, la venditrice rinunciava all’incidente di esecuzione e alla connessa valutazione di veridicità della dichiarazione di ultimazione delle opere. «Ovviamente, di tale rinuncia e della esecutività dell’ingiunzione di demolizione le parti attrici non venivano notiziate», evidenzia la citazione.

La procedura per la esecuzione della demolizione iniziata nel 2022 è ancora in corso. A settembre dello stesso anno i coniugi indirizzavano «atto di costituzione in mora con richiesta di risoluzione del contratto e restituzione del prezzo e richiesta di risarcimento danni per inadempimento contrattuale nei confronti della venditrice».

DUE INCIDENTI DI ESECUZIONE RESPINTI

A questo punto la venditrice cercava di cavarsi d’impaccio proponendo a gennaio 2023 un secondo incidente di esecuzione, invocando sempre il permesso a costruire in sanatoria del 2026. Ma il Tribunale rigettava l’istanza in quanto «a) non corrispondeva al vero quanto dichiarato dalla figlia della venditrice nella richiesta di condono e, cioè, che la data di ultimazione delle opere fosse il 31.12.1993 poiché i muri del primo piano non erano stati completamente tamponati e le successive opere realizzate e accertate con sopralluogo della Polizia Municipale del 10.06.1994 non possono definirsi minori o di semplice ristrutturazione; b) l’opera oggetto di ingiunzione era stata realizzata in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ed in contrasto con il vincolo stesso; c) la presenza del vincolo non risultava menzionata nella domanda di condono e non era stato nemmeno chiesto il parere dell’autorità preposta al vincolo stesso. Il Giudice penale precisava che il manufatto, alla data del 30 marzo 1992, era ancora incompleto non essendo stato chiuso in tutti i suoi lati». La circostanza che nella richiesta di condono fosse stata attestata una data di ultimazione dell’opera non veritiera era sufficiente per sostenere l’abusività del cespite.

Analogo esito negativo otteneva il ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile in quanto il manufatto non era stato ultimato nel termine previsto, ricordando la Corte che anche le tamponature dei muri rientrano nel concetto di “rustico” di cui si richiede l’ultimazione.

CONVOCATO DALL’UTC PER L’AUTODEMOLIZIONE

I fatti che seguono assumono aspetti ancor più gravi. Il Comune di Barano – che nel 2016 aveva rilasciato il permesso di costruire in sanatoria peraltro ancora non revocato – ad ottobre 2024 ha convocato il marito della acquirente «per riscontrare la eventuale volontà di procedere all’autodemolizione del bene abusivo»! Ma come evidenziava il “poveretto”, tutta la documentazione avente ad oggetto la procedura di demolizione era nelle mani della venditrice.

I coniugi si attivavano per le vie legali e solo allora venivano a conoscenza di tutti i “retroscena” taciuti, tra cui la circostanza che la dichiarazione di ultimazione dei lavori contenuta nella istanza di condono del 1995 non rispondeva al vero.

In questa brutta storia di cui tutti i responsabili dovranno rispondere dinanzi al giudice, la posizione certamente più “clamorosa” è quella del Comune di Barano. Posto che alla venditrice e alla figlia viene contestata la responsabilità contrattuale, l’atto di citazione non risparmia l’Ente: «Il Comune di Barano d’Ischia è da ritenersi responsabile nella misura in cui, allorquando la figlia depositava istanza di condono in data 23.02.1995, l’Ente Locale era già a conoscenza che i lavori sull’immobile sono proseguiti oltre il 31.12.1993 poiché in data 10.06.1994 la Polizia Municipale così relazionava in merito alle opere abusive realizzate».

IL RUOLO DEL COMUNE

La citazione evidenzia: «Poiché il Comando di Polizia Municipale è un’articolazione dell’Ente Locale, il Comune avrebbe dovuto provvedere con celere diniego sull’istanza di condono edilizio in ragione della rappresentazione sullo stato di ultimazione dei lavori, dichiarati ultimati entro il 31.12.1993 laddove la Polizia Municipale aveva già accertato la prosecuzione degli stessi oltre tale data.

Invece alcun controllo è stato eseguito dall’Ente locale che avrebbe dovuto rigettare la domanda di condono semplicemente analizzando il modulo in cui viene riportata la data di ultimazione dei lavori; omissione che ha rappresentato un antecedente causale per la sottoscrizione del contratto preliminare e per il successivo rogito notarile. Condotta errata e omissiva che il Comune di Barano d’Ischia reitera sia quando rilascia il p.d.c. in sanatoria n. 18/2016, sia quando rilascia l’attestazione di corrispondenza del titolo in sanatoria rispetto alla domanda di condono del 23.02.1995».

Per la difesa dei due coniugi «l’Ente è altresì chiamato anche al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di euro 18.103,02 pari al versamento degli oneri per la definizione della procedura di condono conclusasi col rilascio dell’illegittimo p.d.c. in sanatoria n. 18/2016 che il Comune non ha ancora provveduto a revocare in sede di autotutela nonostante abbia contezza della sua illegittimità e nonostante espressa richiesta sul punto». Appare incomprensibile come l’Utc possa aver convocato l’anziano uomo per chiedergli se intendeva autodemolire in presenza di una sanatoria non ancora revocata, benché chiaramente illegittima.

IL DRAMMA UMANO

A fronte della superficialità (per usare un eufemismo) dimostrata dal Comune di Barano, la citazione pone in evidenza la circostanza più drammatica della intera vicenda, ovvero che gli acquirenti hanno perso la disponibilità del bene e sono stati costretti a traslocare in una casa in affitto. Dopo che per far fronte all’acquisto avevano azzerato i loro risparmi e venduto un immobile a Ischia: «Al fine di consentire all’Autorità Giudiziaria di porre in esecuzione il provvedimento demolitorio i coniugi hanno sgomberato l’immobile acquistato con i sacrifici di una vita e hanno dovuto prendere in locazione in data 08.10.2024 altro immobile in Barano d’Ischia – molto più piccolo – con un canone di locazione di euro 700 mensili. Pertanto, ricevuta la notifica (04.10.2024) della necessità di procedere alla demolizione del bene su ordine della Procura di Napoli, gli anziani coniugi oltre a subire la perdita economica della propria abitazione sono stati costretti ad affrontare nuove spese, a sgomberare l’immobile e trasferirsi in un nuovo contesto abitativo».

I responsabili dovranno pagare. Al giudice si chiede di dichiarare la nullità o la risoluzione del contratto di compravendita con condanna della venditrice alla restituzione del prezzo effettivamente pagato (e non quello “simulato”). Ancora «accertare e condannare a titolo di responsabilità contrattuale e/o per fatto illecito con vincolo di solidarietà passiva, venditrice, il Comune e la figlia per tutti i danni patrimoniali anche connessi alla nullità/risoluzione del contratto subiti dagli attori con rivalutazione ed interessi anche compensativi; accertare la responsabilità del Comune di Barano d’Ischia e condannare lo stesso alla restituzione delle somme versate per il p.d.c. in sanatoria n. 18/2016 con rivalutazione ed interessi».

In via subordinata, viene richiesta la dichiarazione di ingiustificato arricchimento della venditrice e del Comune (sempre per le somme versate per una sanatoria “virtuale”).

I legali si sono riservati «di proporre ulteriori eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nuove argomentazioni, precisazioni e modificazioni». Certamente ci saranno ulteriori aspetti da chiarire, come anche da risarcire i danni non patrimoniali. Il Comune di Barano dovrà difendersi in questa vicenda poco edificante cercando di “giustificare” il ruolo non certamente secondario che hanno avuto quegli atti rilasciati che hanno aggravato la situazione e che in definitiva giovavano solo alla venditrice.