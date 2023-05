Raggio Verde su Forio. Stani conquista Forio con un +70%

Gaetano Di Meglio | 6174 voti come candidato sindaco pari al 66,609%; 6516 voti di coalizione pari al 70,298% e 12 seggi sono i numeri che regalano a Stani Verde la fascia tricolore del Comune di Forio. Una fascia, quella da sindaco (forse il più giovane della storia del comune), conquistata in dieci anni di opposizione, in un’elezione persa e in un mare di ingiurie e offese gratuite.

Il “raggio” Verde su Forio. Il voto di domenica 14 e lunedì 15 maggio ha consegnato al popolo di Forio un sindaco eletto con una maggioranza e una spinta di fiducia che mancava da troppo tempo. Non c’è stato il paese spaccato 5 anni dal ballottaggio, non c’è stata l’elezione bulgare come 10 anni fa quando Del Deo correva da solo. Non c’è stato nulla di tutto ciò: c’è stata una larga coalizione che ha saputo equilibrare i pesi e che ha caricato bene i suoi colpi.

Una coalizione composta da tutto e di più: il gruppo storico di Stani e gli amici di sempre, gli scappati da Del Deo per tempo e quelli che, invece, hanno saputo giocare di politica e di accordi.

Dall’altro alto c’è stato un coraggioso candidato (Pasquale Capuano) che ha messo tutto quello che poteva ma che, da subito, aveva mostrato di non aver il phisique du role del condottiero ma che, gli va dato atto, ha combattuto con stile, determinazione, coerenza e caparbietà contro un avversario più forte numericamente, più forte nel paese e, soprattutto, con il percorso giusto.

Perché la vittoria di Stani Verde va ascritta, soprattutto, a Stani Verde. Si è imposto da leader, si è comportato da leader e ha raccolto da leader. Non serve andare dietro nel tempo e ricordarci chi, come e quando: serve restare al recente presente. Magari fare un salto al ballottaggio di cinque anni fa e ripartire dal quel punto, attendere gli eventi, avere la barra dritta, ignorare i canti di sirene e coyoti e di restare al proprio posto. E costruire.

A questo, poi, le reazioni alle azioni della maggioranza, il favore e il ruolo agevole dell’opposizione e la lucidità di non mollare un momento. Facendo ben attenzione a quelli che sono stati gli errori del passato.

GLI EFFETTI DEL VOTO

Mentre si decide quale sarà il futuro consiglio comunale di Forio e se Vito Iacono troverà ingresso nel civico consesso o meno, il voto ci parla – chiaramente – di chi è stato bocciato dall’elettorato di Forio. Seguiamo l’ordine di arrivo delle liste. Quell’ordine che assegna i seggi e che cambia le sorti del paese, volendo.

Prima lista “INSIEME PER FORIO”, voti 1208, 13,22%, seggi 2

Paga dazio il consigliere uscente Enzo Di Maio. Jessica Lavista e Dino D’Abundo raccolgono il premio di aver combattuto in consiglio comunale. Per Di Maio il primo posto tra gli esclusi eccellenti.

Seconda lista “FORIO DEMOCRATICA”, voti 1128, 12,35%, seggi 2.

Il divario tra gli eletti e i non eletti di oltre 150 voti. Marianna Lamonica e Renato Regine restano fuori consiglio comunale e subiscono non tanto l’effetto volpino ma quello di Marianna Sasso e del fuoco Caritas che ha saputo far volare la sorpresa Davide Laezza.

Terza lista “PASSIONE FORIO”, voti 982, 10,75%, seggi due.

In questa lista non ci sono esclusi eccellenti. Ma solo conferme. Angela Albano ha confermato la potenza di voti in maniera impressionante. L’avvocato Salvatore Serpico è riuscito nel suo schema e anche la prestazione dell’avvocato Michele Calise non è da meno. Tutti e tre restano in attesa delle decisioni del sindaco.

Quarta lista “NOI PER FORIO”, voti 894 voti, 9,79%, seggi 2.

La lista di Gianni Mattera conferma in pieno il pronostico e di mangia le mani a morsi se pensa al meteo e alle allerte di domenica e lunedì. Anche qui nessun escluso eccellente, ma conferma delle aspettative e, soprattutto, ottimi risultati per Giuseppe Colella e Ambrogio Del Deo che si già da ora si riscaldano nell’area della panchina pronti per entrare a partita iniziata e a dare il loro contributo.

Quinta lista “PROGRESSO PER FORIO”, voti 847, 9.27%, seggi 2

L’effetto pescheria al fregato Nello Di Maio. Il professore, viene superato da Sandro Morgera, uno delle new entry del prossimo civico consesso. La lista del Cavallo conferma il suo “soldato” Nino anche se il responso è stato, forse troppo amaro per Chiara Conti.

Sesta lista “FORIO NEL CUORE”, voti 798, 8,74%, seggi 1

Vito Manzi viene bocciato dal popolo di Forio. Il suo salto della quaglia non è piaciuto e si è fermato dietro Franchino Trofa che, finalmente, raggiunge il suo obiettivo. Per entrambi la lezione, però, arriva da Jessica Lavista e da Angela Albano. Intelligenti pauca. Ottima la prestazione di Gerardo Carneglia che porta a casa 159 preziosissime preferenze personali.

Settima lista “ONDA NUOVA”, voti 491, 5,37%, seggi 1

Franco Regine è sicuramente quello che esce con le ossa rotte più di tutti. Il dottore ha sbagliato la lista, è stato superato da Sparato e, soprattutto, forse, ha peccato un po’ di “melavedoioismo”. Grave per uno dal suo passato.

La lista Primavera Foriana, il progetto di Nicola Manna si ferma a 168 voti per l’1,84% e non riceve nessuno seggio. Forse è arrivato il tempo di imparare la lezione: meglio una candidatura con tanti amici che una lista con pochi voti.

IN MINORANZA.

Ragionare sul 24,36% di Pasquale Palamaro e dei suoi 2.258 voti è superfluo. Tuttavia, per onore di cronaca va segnalata la posizione non utile all’ingresso nel civico consesso di Mario Savio che si ferma a 251 voti rispetto a Mimmo Loffredo che lo supera di 9 preferenze personali. In Patto per Forio, invece, Peppe Di Maio si ferma dietro a Francesco Del Deo a 124 preferenze personali. Imbarazzante, per non dire altro, la terza lista di Capuano, quella capeggiata da Cristian Castaldi.