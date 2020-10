Raffaello, ecco il suo nuovo album un po’ ischitano e tanto napsound

Ha da poco lanciato il suo nuovissimo album ed è già al top delle classifiche di settore. Apprezzatissimo dai giovani e non solo, sta scalando, ancora una volta, le classifiche attestandosi come uno degli artisti più amati di sempre. E’ Raffaello, noto cantante partenopeo, che con il suo “Chiammame ancora ammore” è tornato su un palco e dietro a un microfono.

Tante le emozioni racchiuse in questo suo nuovo lavoro che porta, inconfondibili, anche i “segni” più che positivi della sua estate trascorsa sull’isola di Ischia.

Una estate particolare, che lo ha visto conoscere luoghi della nostra isola anche inesplorati grazie all’amico e cicerone tutto ischitano, Giovanni Russo di Mercatissimo che, con tutta la sua famiglia, ha reso ancor più indimenticabili i giorni di vacanza ischitana del talentuoso Raffaello.

Tanti i luoghi visitati e non sono mancate le serate dedicate all’ottima cucina in una delle location più belle di sempre, il locale “Terra Mia” di Giovanna e Nicola. Un vero gioiello incastonato tra Ischia e Barano che, con il suo giardino e la sua cucina, regala intense emozioni a tutti quanti decidano di trascorrervi un po’ del proprio tempo, lasciandosi coccolare con le bontà locali.

Un album molto atteso e carico di sfumature anche ischitane e, a pochi giorni dal debutto ufficiale del suo nuovo disco, Raffaello ha già ottenuto grandi consensi e critiche positive e sebbene si ritenga una persona fortunata, sicuramente lo ha aiutato tanto non solo la dea bendata ma anche le sue capacità artistiche e di grande empatia con il pubblico. E’ infatti sua la creazione e realizzazione del genere pop napsound che si discosta totalmente dal neomelodico per i testi, più aggiornati, e gli arrangiamenti delle sue canzoni che hanno così portato l’evoluzione nella musica napoletana.

“Si tratta – ha spiegato Raffaello in una recente intervista rilasciata a spyit – del mio nono album, 12 brani inediti tutti scritti da me e insieme agli artisti e amici di sempre: Vincenzo D’Agostino, Francesco Franzese, Rosario Armani e Savio Di Sarno. Sono tutti autobiografici e raccontano stralci di storie della mia vita, dagli amori alle cose che si vivono quotidianamente ma non voglio svelare di più: bisogna ascoltarlo per capirlo. Sicuramente però il brano che più amo è senza alcun dubbio “Pecchè sì tu” dedica assoluta a mia figlia Raffaella, perché diventare padre ha cambiato completamente la mia vita e l’ho voluto esprimere con questa canzone. E ai giovani dico di crederci sempre e metterci anima e cuore. Ma non mi rivolgo solo a chi vuole entrare nel mercato musicale ma anche a tutti quei giovani che vogliono svolgere con passione qualsiasi altra professione che non sia per forza quella artistica o musicale. Mi sento anche di raccontare il ruolo importante che ha la famiglia. Io oggi ho capito che l famiglia è la cosa più importante che si possa avere nella vita e può essere una vera svolta per le persone. Io, mia moglie e mia figlia abbiamo un legame indissolubile e sebbene da giovani si possano commettere errori di immaturità, quando si crea la famiglia, la propria famiglia, tutto il resto è solo la cornice perché il quadro è la propria casa.”