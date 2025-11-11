Raffaele Palladino nuovo tecnico dell’Atalanta

“Palladino – prosegue la nota dell’Atalanta – si avvarrà anche dei seguenti collaboratori già presenti sin da inizio stagione: Cristian Raimondi (collaboratore tecnico), Marco Savorani (preparatore dei portieri), Sabino Oliva (collaboratore preparatore dei portieri), Marcello Iaia (specialist analyst of performance), Stefano Brambilla (match analyst) e Andrea Vigni (collaboratore preparatore atletico). La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il club rivolgono un caloroso benvenuto nella famiglia nerazzurra a mister Raffaele Palladino e ai suoi collaboratori”. La Dea, dunque, riparte dall’ex attaccante che eredita una squadra 13esima in classifica, con 13 punti in 11 gare frutto di due vittorie, 7 pareggi e due sconfitte. In Champions l’Atalanta ha raccolto sette punti in 4 gare.
