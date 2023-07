“Radio Fake”, Raffaele Imbo torna on line

Chi da bambino non ha mai fatto uno scherzo telefonico? Se avete nostalgia di quei tempi sappiate che ci risiamo: tornano gli scherzi del canale YouTube nostrano “raffaeleimbo”. Tutto minuscolo, tutto attaccato. Il nome del canale è quello di uno dei due ragazzi che compone il duo ischitano alla guida della fantomatica radio “Radio Fake”.

raffaeleimbo, tutto minuscolo perchè non è necessario porre l’accento su formalità come la grammatica, è un canale verace, poche perdite di tempo, un telefono, un microfono e qualche idea che a volte viene proprio nel mentre di uno scherzo. raffaeleimbo tutto minuscolo, tutto attaccato perchè non c’è spazio nemmeno per capire cosa ti sta accadendo.

“Pronto?”

“Zia sono Giuseppe, mi porti una bacinella”.

Nessuno spazio per capire, sei caduto in trappola. Il duo ischitano, se alzi la cornetta, ti catapulta in un mondo senza regole, senza orari, senza parentele chiare, se rispondi al telefono inizi a chiederti se forse un nipote che si chiama Peppe non ce l’hai davvero e in un attimo ti fanno scendere in strada, o controllare balconi alla ricerca di un pallone. L’uovo di pasqua? Sì, scendo subito.

Con quasi 15.000 iscritti il canale raffaeleimbo torna con 4 nuovi scherzi telefonici dal sapore estivo. Impossibile resistere. Uno scherzo tira l’altro e quasi senza accorgertene dopo averne visto uno ti ritrovi a guardare gli scherzi passati in attesa che ne esca uno nuovo.

Non manca mai, alla fine di ogni video, la rivelazione dello scherzo e il malcapitato, tirato un sospiro di sollievo o qualche parolaccia, si scioglie infine in una risata.

Le regole sono chiare: attendi su Instagram e Facebook il Reel che anticipa l’uscita di uno scherzo, sintonizzati su YouTube e buon divertimento.

Ah, dimenticavo: stacca il telefono. Il prossimo potresti essere tu.